'Путін страждає від нападу дежавю': яке єдине рішення Трампа вплине на диктатора РФ

Путін навряд чи злякається нових погроз Трампа аж до тих пір, поки президент США не підкріпить свої погрози діями.

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Лише одне рішення Трампа здатне вплинути на диктатора РФ/ колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скрін YouTube

Основні тези з матеріалу Sky News:

Малоймовірно, що Путіна злякають нові заяви Трампа, аж поки Трамп не підкріпить їх діями

Замість страху Путін "страждатиме від нападу дежавю", бо це вже не перші погрози Трампа

Малоймовірно що російського диктатора Володимира Путіна злякають нові заяви президента США Дональда Трампа. Глава Кремля не сприйматиме Трампа серйозно, аж поки той не підтвердить свої погрози діями.

Про це пише Sky News, проаналізувавши, як саме Кремль може відреагувати на слова американського президента про те, що термін для країни-агресорки Росії на завершення її війни проти України скорочено з 50 днів до 10-12, і що в іншому разі проти РФ і її партнерів буде запроваджено нові мита.

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У матеріалі видання зазначається, що Путін замість страху "страждатиме від нападу дежавю". Автор статті нагадав, що Трамп уже не один раз озвучував жорсткі висловлювання на адресу Росії, проте справа не доходила до реальних кроків.

Крім цього, автор матеріалу зазначив, що "Путін не любить ультиматуми".

"Вони, як правило, мають зворотний ефект. Просто подивіться, який ефект справив 50-денний термін, встановлений Трампом, – нуль", – наголошується у статті.

Автор звернув увагу, що, навпаки, Кремль і далі продовжує бути прихильним досягненню своїх цілей у війні проти України, і країна-агресорка РФ не має наміру йти на компроміс.

Поки Трамп не підтвердить свої слова діями і не введе санкції через відсутність прогресу в мирному врегулювання, російський диктатор Путін не змінить своїх цілей, підсумував автор статті.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, політолог, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Самуел Рамані зазначив, що Трамп втратив терпіння – новий ультиматум зруйнував стратегію Кремля в Україні.

Також раніше повідомлялося, що Україні передадуть нову високоточну зброю – як це вплине на ситуацію на фронті. Українські військові отримають 33 тис. комплектів наведення зі штучним інтелектом. Таку зброю передадуть у межах контракту з Пентагоном на суму 50 млн дол.

Нагадаємо, у Зеленського спрогнозували несподіваний результат ультиматуму Трампа Путіну. Михайло Подоляк спрогнозував результати нового дедлайну Дональда Трампа Володимиру Путіну.

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Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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