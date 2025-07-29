Не катастрофа, але тривожний сигнал: хто винен у нашесті сарани в Україні

Ви дізнаєтеся:
- У чому причини нашестя сарани в Україні
- Яка ситуація зі шкідником по регіонах
Деякі регіони України потерпають від нашестя сарани. Але це не є катастрофою. Насправді ситуація і спровокована війною, кліматичними змінами та руйнуванням екосистем. Про це заявив заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський.
За його словами, спалахи сарани трапляються щороку.
"Нашестя сарани - наслідок екоциду Росії проти України. Та й не тільки проти України, а й проти всього світу", - сказав Чайковський в інтерв'ю Latifundist.
Серед причин нашестя сарани в Україні:
- підвищення середньодобової температури;
- зміна природно-кліматичних умов;
- руйнування Каховської ГЕС;
- війна;
- занедбані землі біля фронту.
Чайковський додав, що 2024 року особливий режим захисту рослин було запроваджено у Слобожанській селищній раді Чугуївського району Харківщини. У попередні роки осередки спостерігали в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях, а ще раніше - у південних регіонах, зокрема Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській.
Як боротися з сараною
Порятунком від шкідників можуть стати птахи. Наприклад, у Запорізькій області качки масово поїдають сарану, і, за словами місцевих жителів, не хочуть їсти нічого іншого. Такі біологічні методи контролю, як використання природних ворогів, уже допомогли Пакистану впоратися з нашестям сарани.
Де в Україні атакує сарана
11 липня на території Запорізької області вперше виявили осередок перелітної сарани - на території Кушугумської громади, повідомляє Запорізька ОДА.
На території Комунарського району Запоріжжя ввели особливий режим захисту рослин на площі 6110 гектарів. Заражено орієнтовно близько 50% цієї площі. Це рекреаційні зони, землі несільськогосподарського призначення та берегова зона Дніпра.
24 липня фахівці Держпродспоживслужби провели повторне обстеження в Комунарському районі міста. Комах значно поменшало. Це рідкісні особини - до 5 екземплярів на квадратний метр. Така сама ситуація в Запорізькому міському ботсаду та Національному заповіднику "Хортиця".
У Херсонській області особливий режим захисту рослин у регіоні запровадили 23 червня, і вже на старті було оброблено 297 гектарів, з яких 27 - це посіви соняшнику.
Після здійснення успішних винищувальних заходів проти сарани розглядається питання про скасування особливого режиму захисту рослин.
Осередки сарани знищено також в Одеській області.
У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки що не становить.
Нашестя сарани в Україні - останні новини
Як писав Главред, на півдні України спостерігається справжня навала сарани, яка знищує посіви злакових, овочевих, фруктових, ягідних культур і навіть квіти. Це становить серйозну загрозу як для традиційних сільськогосподарських угідь, так і для дикорослих рослин, що формують екосистему регіону. Місцевий фермер розповів, як можна захистити врожай від сарани.
Тим часом у Мережі з'явилися відео, на яких помітно, що зграї сарани вже долетіли до Києва.
Також ми писали про те, що позбутися сарани можна двома способами - натуральним і хімічним. Детальніше читайте в матеріалі: Апокаліпсис на грядках: як рятувати врожай від нашестя сарани.
Інші новини:
- Свята в серпні 2025: 3 найважливіші дні місяця за церковним календарем
- Цвіль на швах випарується без сліду: розкрито простий і ефективний спосіб
- "Банкомати не видають готівку": клієнти Ощадбанку скаржаться на серйозний збій
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред