РФ вдарила з РСЗВ під час роздачі допомоги на Харківщині: багато загиблих і поранених

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п'ятеро мирних жителів, є поранені.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-iz-rszo-v-hode-razdachi-pomoshchi-na-harkovshchine-mnogo-pogibshih-i-ranenyh-10685468.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Новоплатонівці / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Що відомо:

РФ обстріляла з РСЗВ село Новоплатонівка

Четверо мирних жителів отримали поранення, ще п'ятеро - загинули

Армія країни-агресора РФ обстріляла, за попередніми даними з РСЗВ, село Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області у вівторок вранці, 29 липня.

"Унаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі поки уточнюється. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п'ятеро мирних жителів, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області.

відео дня

Розпочато досудове слідство за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

За оновленими даними, унаслідок ранкового ворожого обстрілу Новоплатонівки четверо мирних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості, ще п'ятеро - загинули.

/ t.me/dsns_telegram

За його інформацією ГУ НП у Харківській області, ЗС РФ відкрили вогонь із РСЗВ по магазину, де люди отримували гуманітарну допомогу.

"Унаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин, де видавали гуманітарну допомогу цивільним громадянам. Пошкоджено автомобіль і приватні будинки, розташовані поруч", - додали в Нацполіції.

Що кажуть у ДСНС

За даними ДСНС, росіяни вдарили по мирних жителях, коли ті зібралися разом, щоб отримати гуманітарну допомогу.

Як додали в ДСНС, росіяни також обстріляли село Піски-Радьківські на Харківщині. Виникли пожежі в будівлі магазину та в приватному житловому будинку.

Удари РФ по Україні - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що окупанти вдарили КАБами по житловому району Сум, є руйнування і постраждалі. У житловому районі Сум пошкоджено багатоповерхівки, торговий центр і численні автомобілі внаслідок удару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила двома КАБами по Харкову, один удар - по багатоповерхівці. Другий "приліт" - по цивільному підприємству, спалахнула пожежа.

Як писав Главред, раніше російські війська завдали удару по Черкасах. У місті прогриміли вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони, постраждали щонайменше семеро людей.

Інші новини:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред