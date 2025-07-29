РФ вдарила з РСЗВ під час роздачі допомоги на Харківщині: багато загиблих і поранених

Що відомо:
- РФ обстріляла з РСЗВ село Новоплатонівка
- Четверо мирних жителів отримали поранення, ще п'ятеро - загинули
Армія країни-агресора РФ обстріляла, за попередніми даними з РСЗВ, село Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області у вівторок вранці, 29 липня.
"Унаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі поки уточнюється. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п'ятеро мирних жителів, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області.
Розпочато досудове слідство за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
За оновленими даними, унаслідок ранкового ворожого обстрілу Новоплатонівки четверо мирних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості, ще п'ятеро - загинули.
За його інформацією ГУ НП у Харківській області, ЗС РФ відкрили вогонь із РСЗВ по магазину, де люди отримували гуманітарну допомогу.
"Унаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин, де видавали гуманітарну допомогу цивільним громадянам. Пошкоджено автомобіль і приватні будинки, розташовані поруч", - додали в Нацполіції.
Що кажуть у ДСНС
За даними ДСНС, росіяни вдарили по мирних жителях, коли ті зібралися разом, щоб отримати гуманітарну допомогу.
Як додали в ДСНС, росіяни також обстріляли село Піски-Радьківські на Харківщині. Виникли пожежі в будівлі магазину та в приватному житловому будинку.
Удари РФ по Україні - новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що окупанти вдарили КАБами по житловому району Сум, є руйнування і постраждалі. У житловому районі Сум пошкоджено багатоповерхівки, торговий центр і численні автомобілі внаслідок удару.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила двома КАБами по Харкову, один удар - по багатоповерхівці. Другий "приліт" - по цивільному підприємству, спалахнула пожежа.
Як писав Главред, раніше російські війська завдали удару по Черкасах. У місті прогриміли вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони, постраждали щонайменше семеро людей.
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Про джерело: Національна поліція України
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