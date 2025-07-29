Ворог біля міста: в РВА заявили про складну ситуацію на гарячому напрямку

Окупанти на підступах до важливого міста на Харківщині.

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Як змінилася ситуація на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомив Канашевич:

ДРГ РФ зайшли у села навколо Куп'янська

У Куп'янську російських військових наразі немає

Сили оборони стримують просування ворога

На Куп'янському напрямку почали фіксувати активність диверсійно-розвідувальних груп країни-агресорки Росії. Про це в етері Суспільного повідомив керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

За його словами, наразі не йде мова про захід ДРГ безпосередньо у місто Куп'янськ, однак росіяни вже діють у населених пунктах поблизу.

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Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Наразі по місту щодо ДРГ інформації не надходило. Є інформація, що вони довкола Куп'янська, у населених пунктах, що розташовані недалеко від міста — це Радьківка, село Мирове. Це село і є фактично Куп'янськом — там немає навіть кордону між містом і селом Мировим. Там є певна активність цих диверсійно-розвідувальних груп. Нам про це повідомляють. Ми розуміємо, що, враховуючи ті відстані, що є невеликими, то ймовірність така (заходу ДРГ — Главред) може бути", - наголосив він.

Канашевич запевнив, що українські військові продовжують успішно утримувати оборону і є надія,що ворог так і не зможе просунутися далі ні на метр.

На гарячих напрямках фронту погіршується ситуація

Ще одною складною ділянкою, на якій окупаційні війська концентрують велику кількість сил та засобів, є Покровський напрямок. Там, згідно з нещодавньою інформацією видання Reuters, ворог почав змінювати підхід до бойових дій.

Окупанти почали використовувати нові технології для ударів по українських військових. Зокрема у противника з'явилися дрони, керовані оптоволокном, що здатні завдавати ударів на відстані до 25 км від лінії фронту.

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти заявили, що нібито увійшли до Куп'янська на Харківщині. Однак в ОСУВ "Хортиця" спростували цю інформацію, наголосивши, що такі твердження не відповідають дійсності.

Раніше стало відомо, що російські війська досягли певних успіхів поблизу Куп’янська. Зокрема окупанти зуміли просунутися ближче до північних околиць Куп’янська, рухаючись від Радківки.

Напередодні повідомлялося, що російські окупанти намагаються закріпитися на західному березі річки Оскіл, аби згодом розгорнути наступ у напрямку Куп’янська.

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Про персону: Андрій Канашевич Андрій Канашевич - начальник Куп’янської районної державної військової адміністрації Харківської області, призначений Президентом України за розпорядженням № 170/2023‑рп від 25 вересня 2023 року.

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