Погода у серпні здивує: синоптик попередила про сильну спеку і град

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла детальний прогноз погоди в Україні на початок серпня.

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Погода в Україні на серпень - прогноз / Главред

Кінець липня та початок серпня в Україні у синоптичному плані буде досить контрастним, з перепадом температур, сильною спекою і дощами в Україні.

В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентр Наталія Птуха розповіла, де чекати сильної спеки до +38, коли в Україні зупиняться дощі, та якою буде перша декада серпня.

Значну частину України накрили потужні дощі, грози і блискавки. Скільки ще може протриматися така погода?

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Зараз на багато регіонів України впливає активний атмосферний фронт, але загалом погода у нашій країни досить різноманітна.

Як і впродовж всього липня, в нас зберігалися контрасти. Тому до середи, 30 липня, активний атмосферний фронт буде зумовлювати нестійку погоду в більшості областей, крім сходу та південного сходу.

В більшості областей очікуються різної інтенсивності дощі з грозами. Подекуди буде град, шквалисте посилення вітру - відповідно коливання тиску і вологості.

Якщо говорити детальніше про опади, вже завтра, 29 липня, у Рівненщині, Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, Чернівецькій області, а також в Одеській, можливі значні дощі. На це варто звернути увагу. В більшості центральних областей, включно з Одещиною та Миколаївщиною, варто очікувати посилення вітру під час гроз. В окремих районах очікується град.

А вже 31 липня дощів буде менше. Розраховуємо лише на короткочасні грозові дощі, місцями на півночі та сході країни. Атмосферні фронти поступово відступатимуть, тому опадів стане менше.

Погода в Україні на початок серпня / Укргідрометцентр

Якої температури очікувати в Україні в ці дні, чи буде похолодання?

Що стосується температури, у нас багато градацій, багато розподілів, тому зберігаються контрасти. Найближчі дві доби вночі у багатьох областях очікується від +18 +23, в день +27 +32.

На півдні та сході залишається сильна спека, там буде +35 +38 в денні години. Натомість у західних областях, Житомирщині, Вінниччині, Київщині та Чернігівщіні, 30 липня буде вночі буде вже +14 +19, а вдень - +20 +25. Тобто за рахунок цих атмосферних фронтів відбудеться певний затік більш свіжішої повітряної маси, а температура знизиться, у тому числі, й на Київщині.

Коли в України похолодає / Укргідрометцентр

31 липня температурний фон почне поступово вирівнюватися, але вночі залишиться +12 +19. До +23 очікується лише на півдні та сході. Вдень на заході і в північних областях трошки підвищиться температура - там буде від +22 +27, на решті територій прогнозується від +27 +34. Тобто на півдні та сході сильна спека відступить хоча б на один-два дні.

Але це не надовго. Починаючи з 1-2 серпня у південно-східних областях знову прогнозуємо сильну спеку +35 +38. На решті території України очікуємо від +28 до +34. Дещо свіжіше буде у західних та північних областях, там прогнозуємо +21 +27.

Якої погоди в Україні очікувати на початку серпня?

На півдні та сході можливі два найспекотніші дні — з температурою +35 +38 градусів. Далі буде невеличка перерва, буквально на один-два дні, а потім з 2 серпня знову на півдні і сході очікуємо спеку + 35 +38. Наші фахівці з Укргідрометцентру не надають розрахунків про те, що температура може підскочити вище +38. Втім, якщо говорити про західні і північні області, то там і близько таких показників немає - навпаки, буде навіть прохолодніше.

Погода у Херсоні / Укргідрометцентр

29 та 30 липня на заході країни вдень буде лише +20 +25 - досить свіженько.

А от у середу, 30 липня Київщина відчує пониження температури. Якщо завтра, 29 липня, буде до +30 градусів, то з 30 липня очікується приблизно + 21 +23 в денні години. Потім трошечки знову повертаємося до тепла, але поступово.

У Києві 31 липня варто очікувати +23 +25. 1-2 серпня прогнозується від + 24 до +26, що стане для нас дуже комфортним температурним фоном.

Україну чекає похолодання / фото pixabay

Якою буде погода на вихідні 2-3 серпня?

Якщо говорити про завершення цього тижня, то 1 серпня буде переважно без опадів. Локальні короткочасні дощики відчує лише північний схід.

2 серпня дощів буде більше. Стабільної погоди з постійним антициклоном і без опадів в перші дні серпня поки що не очікуємо. На півночі, в більшості центральних, східних, нарешті трошки і в південних областях, можуть бути місцями короткочасні дощі з грозами. Проте все одно їх площа охоплення, звичайно, буде не такою інтенсивною, як зараз, тому що там очікуються не настільки активні атмосферні фронти.

3 серпня нестійка погода очікується більше у центральних районах. Частково - в північно-східних. Тож будуть локальні короткочасні дощі.

Погода на 2 тижні на Херсонщині / meteoprog.com

Скільки протримається така нестійка погода в Україні?

На початку наступного тижня ми ще побачимо такі погодні умови. Десь до 6 серпня зберігатиметься нестійка погода. Наприкінці першої декади серпня, знову ж таки, все може змінитися. Але згідно із сьогоднішніми прогнозами, є шанс, що атмосферний тиск підвищиться, а поле цього тиску сприятиме більш стабільній погоді, проясненням і меншим опадам.

Це все варто очікувати вже з 7 серпня.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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