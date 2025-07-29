'Дрони Італмас - справжня біда': українське місто у великій небезпеці

Росіяни влаштували полігон для випробування "Італмасів" на Сумщині, каже Сергій Бескрестнов.

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РФ атакує Суми дронами "Італмас" / Колаж: Главред, фото: Сумська ОДА, Зала

Російські окупанти масово атакують Суми ударними дронами "Італмас". Ці безпілотники стали справжньою бідою для міста. Про це заявив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

На території Сумщини утворився так званий полігон для випробування "Італмасів". Бескрестнов наголосив на тому, що скоро ці дрони можуть з'явитись на інших ділянках фронту.

"Італмас - це не КУБ, з яким його постійно плутають військові. У нього гвинт спереду і це чітко видно на відео. Через те, що Італмас передає аналогову картинку пілоту, який ним керує, то завадити це робити може комплекс РЕБ для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц. Але ми цього не робимо", - зазначив "Флеш". відео дня

Він наголосив на тому, що слід працювати над розробкою плану для прикриття прифронтових міст.

Що відомо про БПЛА "Італмас" / Інфографіка: Главред

Ситуація в Сумській області - останні новини

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він слідкує за ситуацією в Сумській області та надалі продовжуватиме спостерігати за обстановкою. Під час спілкування з пресою в рамках поїздки до Флориди журналіст розповів Трампу, що російські окупанти зібрали поблизу Сум 50 тисяч своїх військових, і запитав, якими будуть дії президента США, якщо РФ почне наступ.

Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема, в районах Хотинської та Юнаківської громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили просування ворога і завдали втрат, скориставшись його слабкістю. За словами експерта Дмитра Жмайла, ініціативу перехоплено, а плани окупантів щодо просування вглиб Сумщини тимчасово зірвано.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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