'Просив його кинути': генерал розповів про поранення і порятунок Буданова

Кирило Буданов отримав важке поранення в АТО, але просив його не рятувати.

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Буданов був поранений в АТО і просив залишити його / Колаж: Главред, фото: ГУР

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Буданов отримав серйозне поранення під час операції в зоні АТО

Поранення було у руку, проте Буданов закликав побратимів залишити його

Спецпризначенці тоді врятували Буданова, незважаючи на його слова

Начальник Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов зазнав серйозного поранення під час участі в операції в зоні АТО. Про це розповів колишній заступник начальника ГУР МОУ Ілля Павленко в інтерв’ю "Апостроф TV".

За його словами, під час виконання завдання Буданова поранили в руку. Незважаючи на це, він не став просити побратимів про допомогу, а, навпаки, закликав залишити його на місці, щоб не наражати інших на небезпеку.

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"Його поранили, і він просив хлопців його кинути", - сказав Павленко.

Однак спецпризначенці ГУР не виконали це прохання. Побратими евакуювали пораненого Буданова та врятували йому життя.

"Такі операції - це завжди ризик, який вимагає професіоналізму і відповідальності... Ти йдеш із розумінням, що тобі потрібно ризикнути своїм здоров'ям і життям, але ти маєш зменшити цей ризик. Чому? Тому що маєш стати професіоналом. І не допустити навіть того, щоб тебе поранили, інакше можеш стати тягарем для своїх побратимів", - зазначив генерал-майор.

Що відомо про поранення Буданова

Після евакуації Кирила Буданова доправили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Згодом він пройшов повноцінну реабілітацію.

На пам’ять про той епізод у нього залишився глибокий шрам на руці, який, зокрема, можна було побачити на офіційних світлинах з церемонії нагородження "Знаком пошани". Він отримав нагороду за рішення залучити екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів Ка-32 до рятувальної операції після ракетного обстрілу Києва.

Шрам на руці Кирила Буданова / Фото: ГУР

Операції РФ проти Буданова - новини за темою

Як повідомляв Главред, за останні 3 роки в Україні викрито 102 агентурні мережі РФ, серед яких були й ті, що планували замахи на президента Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова та главу СБУ Василя Малюка.

Зокрема, російські спецслужби готували замах на Буданова на Великдень 2023 року. До операції були залучені завербовані офіцери Державної охорони. Їх затримали на фінальній стадії.

Раніше дружину керівника ГУР Кирила Буданова Маріанну Буданову, а також кількох співробітників української військової розвідки було отруєно через їжу. У всіх постраждалих виявили сліди важких металів, що не застосовуються у побуті та мають чітке цільове спрямування - отруєння організму.

Крім цього, Маріанна Буданова після одужання в 2023 році знову серйозно захворіла наприкінці 2024-го через наслідки отруєння миш’яком і ртуттю. За даними журналістки Кеті Лівінгстон, у грудні її непомітно вивезли до США для лікування.

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Про персону: Ілля Павленко Ілля Павленко — генерал-майор, який раніше працював у керівництві контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), а згодом обіймав посаду заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У межах своїх посад він займався вивченням, аналізом та протидією діяльності російських спецслужб.

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