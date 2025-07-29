Зеленський підписав закон про військову підготовку студентів: кого торкнеться

В Україні військова підготовка стане обов'язковою для окремих категорій студентів.

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Володимир Зеленський підписав закон про підготовку студентів / Колаж: Главред, фото: ОП, Facebook/okPivden

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Зеленський затвердив схвалений Верховною Радою законопроєкт №13276

Військова підготовка стане обов'язковою для студентів-медиків і фармацевтів

Президент України Володимир Зеленський затвердив схвалений Верховною Радою законопроєкт №13276, згідно з яким військова підготовка стане обов'язковою для студентів-медиків і фармацевтів.

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради, громадяни, які здобувають вищу освіту в галузі медицини та фармації, зобов'язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

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Встановлюється, що вищі навчальні заклади та заклади всіх форм власності та підпорядкування, які навчають студентів за відповідними спеціальностями на підставі ліцензії, мають забезпечити проходження такої підготовки всіма студентами-медиками та фармацевтами.

Ступені придатності до військової служби / Главред

Законом закріплено такі положення:

Міністерству охорони здоров'я надається право погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими проводиться підготовка офіцерів запасу з числа громадян України, а також визначати обсяги підготовки за медичними та фармацевтичними напрямами.

Міністерству оборони, спільно з Міністерством охорони здоров'я та Міносвіти, доручено організувати необхідну кількість військових навчальних підрозділів у вишах, які навчають студентів за медичними та фармацевтичними спеціальностями. Ці підрозділи мають бути укомплектовані відповідними військовими посадами.

Нові підходи до навчання основ безпеки та оборони

Для людей віком 18-25 років - студентів університетів, коледжів та слухачів ПТУ запроваджують нову дисципліну "Основи національного спротиву". Вона стане обов'язковою з другого року навчання і замінить старий курс БЗВП (підготовка бійця), який передбачав складання військової присяги.

Програма включає 5 модулів:

тактична медицина;

основи цифрової безпеки;

теоретична вогнева підготовка;

орієнтування на місцевості;

поведінка в кризових ситуаціях.

При цьому в Україні вже працює полігон для студентів, які проходитимуть курс "Основи національного опору".

БЗВП в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що базову загальновійськову підготовку (БЗВП) запровадять в українських вишах уже з 1 вересня 2025 року. Вона стане альтернативою строковій службі для чоловіків віком від 18 до 25 років, яких визнано придатними до служби за результатами ВЛК.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку (БВП), зокрема для жінок, де проходження підготовки та взяття на військовий облік будуть виключно добровільними.

Як повідомляв Главред, у 2025 році в Україні розпочнеться масштабна програма базової військової підготовки для всіх чоловіків віком від 18 до 25 років. Спочатку її пройдуть студенти, а згодом програма пошириться на всю чоловічу частину населення цього віку.

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Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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