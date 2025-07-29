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Росіяни знімали скальп: мати моделі Ковальчук розкрила моторошні подробиці справи

Олена Кюпелі
29 липня 2025, 16:52
305
Мати понівеченої в Дубаї української моделі розповіла, що зробили з її дочкою.
Над моделлю Ковальчук страшенно знущалися
Над моделлю Ковальчук страшенно знущалися / Колаж Главред, фото 24ЗМІ, x.com/boom_arilu/

Коротко:

  • Хто знущався над українською моделлю Ковальчук
  • Що з нею робили

Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли покаліченою в Дубаї в березні 2025 року і яка нещодавно вперше з'явилася на публіці, пережила жахливі знущання.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Sun.

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Зокрема, видання пише, що 21-річній Марії Ковальчук довелося пришити скальп назад, і на жахливих медичних знімках видно величезний шрам на маківці.

Марія стверджує, що зазнала жорстокого поводження під час "вечірки з туалетом" у Дубаї та тортур з боку багатих росіян.

Вона зникла більш ніж на тиждень після відвідування цього скандального заходу, перш ніж її виявили без свідомості з жахливими травмами на узбіччі дороги.

Марія Ковальчук поки що не може говорити
Марія Ковальчук боїться виходити на вулицю / фото: x.com/boom_arilu

Зараз Марія відновлюється в Норвегії, але нічого не пам'ятає про те, що пережила після коми. Вона досі не може ходити без допомоги милиць і не може покинути укриття через страх за своє життя.

Її мама, Анна, розкрила більш похмурі подробиці про стан, у якому була знайдена Марія.

Вона каже, що Марії "зрізали волосся ножем", перш ніж юну модель скальпували.

Марія Ковальчук перенесла три операції
Марія Ковальчук перенесла дев'ять операцій / фото: x.com/boom_arilu/

В ефірі українського телешоу "Говорить вся країна" Анна сказала: "У мене склалося враження, що це зробили ось так, ножем, прямо по обличчю.

"Здавалося, що це зробили ножем від центру голови до самого ока, а волосся зрізали", - додала вона.

"Неясно, чому волосся було обрізане, адже це робили не в лікарні, медсестри мені це підтвердили.

"У лікарні вони б не змогли підняти його таким чином, тому що на голові була величезна рана". Емоційна Анна додала: "Якби ви бачили шви на голові, адже скальп довелося пришити назад".

З моменту виявлення Марії довелося перенести дев'ять серйозних операцій. По три на кожній нозі, дві на хребті й останню - на зламаній лопатці, за словами Анни.

Одна нога Марії, незважаючи на операції, перебуває в настільки поганому стані, що, за словами Анни, вона, ймовірно, ніколи не буде її відчувати.

Незважаючи на жахливі травми, сім'я досі не отримала жодних відповідей про те, що насправді сталося в Дубаї. Марія стверджує, що всі записи відеоспостереження, які могли б зафіксувати частини жахливого випробування, були стерті, щоб знищити будь-які докази.

Вона також стверджувала, що всі її медичні рахунки за операції, як не дивно, були оплачені дубайською поліцією.

Спочатку вважалося, що Марію викрали і направили в злочинне угруповання, пов'язане зі злочинним співтовариством "Porta Potty" в ОАЕ.

Фото частково загоєних травм можна подивитися тут

Ці тривожні події, як відомо, пов'язані з високооплачуваними клієнтами, які принижують жінок, часто інфлюенсерів, за великі суми грошей.

Однак інсайдер, близький до Марії, тепер звинуватив у її травмах Росію: "Це росіяни катували Марію".

За словами Марії та її друзів, вона запізнилася на рейс до Таїланду, зупинившись у розкішному готелі Five Jumeirah Village у Дубаї.

19-річний чоловік, з яким вона нещодавно познайомилася в караоке-барі, запропонував їй зупинитися, а потім запросив у номер готелю. Після цього, як стверджується, її кілька годин піддавали знущанням.

Поліція вже допитала підлітка, сина відомого російського бізнесмена, який підходить під опис підозрюваного.

19-річний Артем Папазов зізнався, що був на триденній вечірці з Марією, але заперечує, що йому щось відомо про ймовірне насильство.

Папазов - імовірний спільник росіянки у справі Ковальчук
Папазов - ймовірний спільник росіянки у справі Ковальчук / Фото 24 ЗМІ

Олександру Мерцалову, 19 років, доньку московського бізнесмена, також допитали щодо інциденту.

Папазов - імовірний спільник росіянки у справі Ковальчук
Папазов - ймовірний спільник росіянки у справі Ковальчук / Фото 24 ЗМІ

Обох відпустили без пред'явлення обвинувачень.

Росіянка Мерцалова, ймовірно, знущалася над Ковальчук
Росіянка Мерцалова імовірно знущалася над Ковальчук / Фото Стархіт

Поліція Дубая також розглядає версію, згідно з якою Марія могла зістрибнути з карниза восьмого поверху на сусідньому будівельному майданчику.

Нейрохірург, який оглядав травми моделі, категорично заявив, що її травми не відповідають такому падінню.

Росіянка Мерцалова, ймовірно, знущалася над Ковальчук
Росіянка Мерцалова імовірно знущалася з Ковальчук / Фото Стархіт

Він додав, що, найімовірніше, вони були отримані внаслідок побиття Марії та її потрапляння під машину.

Росіянка Мерцалова, ймовірно, знущалася над Ковальчук
Росіянка Мерцалова імовірно знущалася над Ковальчук / Фото Стархіт

Анна також заявила, що їй погрожували в інтернеті за те, що вона розповіла про цю справу.

Вона сказала: "Мені прийшло зникаюче повідомлення на телефон. У ньому йшлося: Ми знайдемо тебе навіть у Норвегії".

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Що сталося з Марією Ковальчук:

Як раніше писав Главред, Марія Ковальчук зникла в Дубаї 9 березня. Її виявили тільки через десять днів на узбіччі дороги у вкрай важкому стані: з переломами рук, ніг і хребта.

Рідні хвилювалися, що модель могла потрапити в рабство після відвідування однієї з вечірок у Дубаї.

Марія вже перенесла вісім операцій, а лікарі прогнозують, що повне фізичне відновлення може зайняти близько року. Весь цей час із нею поруч залишається її мати.

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Що сталося з Марією Ковальчук в ОАЕ

20-річну українську модель Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї з дуже важкими травмами. Вона 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Пізніше стало відомо, що дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу, і планувала переночувати в них.

Рідні Марії вважають, що модель могла потрапити в сексуальне рабство, де над нею знущалися кілька днів. Ковальчук перенесла три складні операції і зараз її стан оцінюють, як стабільний.

Також у виданні The Mirror з'явилася заява представників правоохоронних органів, де уточнили, що модель могла впасти з будівельного майданчика, куди сама зайшла.

Тим часом рідні дівчини вважають, що вона стала жертвою сексуальної вечірки з шейхами. Такі вечірки називаються Porto Party. У Мережі гуляють відео, де, ймовірно, шейхи б'ють дівчат, стрижуть їм волосся і роблять із ними всяке. Імовірно Марія стала жертвою саме такої вечірки.

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