Росіяни знімали скальп: мати моделі Ковальчук розкрила моторошні подробиці справи

Мати понівеченої в Дубаї української моделі розповіла, що зробили з її дочкою.

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Над моделлю Ковальчук страшенно знущалися / Колаж Главред, фото 24ЗМІ, x.com/boom_arilu/

Коротко:

Хто знущався над українською моделлю Ковальчук

Що з нею робили

Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли покаліченою в Дубаї в березні 2025 року і яка нещодавно вперше з'явилася на публіці, пережила жахливі знущання.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Sun.

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Зокрема, видання пише, що 21-річній Марії Ковальчук довелося пришити скальп назад, і на жахливих медичних знімках видно величезний шрам на маківці.

Марія стверджує, що зазнала жорстокого поводження під час "вечірки з туалетом" у Дубаї та тортур з боку багатих росіян.

Вона зникла більш ніж на тиждень після відвідування цього скандального заходу, перш ніж її виявили без свідомості з жахливими травмами на узбіччі дороги.

Марія Ковальчук боїться виходити на вулицю / фото: x.com/boom_arilu

Зараз Марія відновлюється в Норвегії, але нічого не пам'ятає про те, що пережила після коми. Вона досі не може ходити без допомоги милиць і не може покинути укриття через страх за своє життя.

Її мама, Анна, розкрила більш похмурі подробиці про стан, у якому була знайдена Марія.

Вона каже, що Марії "зрізали волосся ножем", перш ніж юну модель скальпували.

Марія Ковальчук перенесла дев'ять операцій / фото: x.com/boom_arilu/

В ефірі українського телешоу "Говорить вся країна" Анна сказала: "У мене склалося враження, що це зробили ось так, ножем, прямо по обличчю.

"Здавалося, що це зробили ножем від центру голови до самого ока, а волосся зрізали", - додала вона.

"Неясно, чому волосся було обрізане, адже це робили не в лікарні, медсестри мені це підтвердили.

"У лікарні вони б не змогли підняти його таким чином, тому що на голові була величезна рана". Емоційна Анна додала: "Якби ви бачили шви на голові, адже скальп довелося пришити назад".

З моменту виявлення Марії довелося перенести дев'ять серйозних операцій. По три на кожній нозі, дві на хребті й останню - на зламаній лопатці, за словами Анни.

Одна нога Марії, незважаючи на операції, перебуває в настільки поганому стані, що, за словами Анни, вона, ймовірно, ніколи не буде її відчувати.

Незважаючи на жахливі травми, сім'я досі не отримала жодних відповідей про те, що насправді сталося в Дубаї. Марія стверджує, що всі записи відеоспостереження, які могли б зафіксувати частини жахливого випробування, були стерті, щоб знищити будь-які докази.

Вона також стверджувала, що всі її медичні рахунки за операції, як не дивно, були оплачені дубайською поліцією.

Спочатку вважалося, що Марію викрали і направили в злочинне угруповання, пов'язане зі злочинним співтовариством "Porta Potty" в ОАЕ.

Фото частково загоєних травм можна подивитися тут

Ці тривожні події, як відомо, пов'язані з високооплачуваними клієнтами, які принижують жінок, часто інфлюенсерів, за великі суми грошей.

Однак інсайдер, близький до Марії, тепер звинуватив у її травмах Росію: "Це росіяни катували Марію".

За словами Марії та її друзів, вона запізнилася на рейс до Таїланду, зупинившись у розкішному готелі Five Jumeirah Village у Дубаї.

19-річний чоловік, з яким вона нещодавно познайомилася в караоке-барі, запропонував їй зупинитися, а потім запросив у номер готелю. Після цього, як стверджується, її кілька годин піддавали знущанням.

Поліція вже допитала підлітка, сина відомого російського бізнесмена, який підходить під опис підозрюваного.

19-річний Артем Папазов зізнався, що був на триденній вечірці з Марією, але заперечує, що йому щось відомо про ймовірне насильство.

Папазов - ймовірний спільник росіянки у справі Ковальчук / Фото 24 ЗМІ

Олександру Мерцалову, 19 років, доньку московського бізнесмена, також допитали щодо інциденту.

Папазов - ймовірний спільник росіянки у справі Ковальчук / Фото 24 ЗМІ

Обох відпустили без пред'явлення обвинувачень.

Росіянка Мерцалова імовірно знущалася над Ковальчук / Фото Стархіт

Поліція Дубая також розглядає версію, згідно з якою Марія могла зістрибнути з карниза восьмого поверху на сусідньому будівельному майданчику.

Нейрохірург, який оглядав травми моделі, категорично заявив, що її травми не відповідають такому падінню.

Росіянка Мерцалова імовірно знущалася з Ковальчук / Фото Стархіт

Він додав, що, найімовірніше, вони були отримані внаслідок побиття Марії та її потрапляння під машину.

Росіянка Мерцалова імовірно знущалася над Ковальчук / Фото Стархіт

Анна також заявила, що їй погрожували в інтернеті за те, що вона розповіла про цю справу.

Вона сказала: "Мені прийшло зникаюче повідомлення на телефон. У ньому йшлося: Ми знайдемо тебе навіть у Норвегії".

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Що сталося з Марією Ковальчук:

Як раніше писав Главред, Марія Ковальчук зникла в Дубаї 9 березня. Її виявили тільки через десять днів на узбіччі дороги у вкрай важкому стані: з переломами рук, ніг і хребта.

Рідні хвилювалися, що модель могла потрапити в рабство після відвідування однієї з вечірок у Дубаї.

Марія вже перенесла вісім операцій, а лікарі прогнозують, що повне фізичне відновлення може зайняти близько року. Весь цей час із нею поруч залишається її мати.

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Що сталося з Марією Ковальчук в ОАЕ 20-річну українську модель Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї з дуже важкими травмами. Вона 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Пізніше стало відомо, що дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу, і планувала переночувати в них. Рідні Марії вважають, що модель могла потрапити в сексуальне рабство, де над нею знущалися кілька днів. Ковальчук перенесла три складні операції і зараз її стан оцінюють, як стабільний. Також у виданні The Mirror з'явилася заява представників правоохоронних органів, де уточнили, що модель могла впасти з будівельного майданчика, куди сама зайшла. Тим часом рідні дівчини вважають, що вона стала жертвою сексуальної вечірки з шейхами. Такі вечірки називаються Porto Party. У Мережі гуляють відео, де, ймовірно, шейхи б'ють дівчат, стрижуть їм волосся і роблять із ними всяке. Імовірно Марія стала жертвою саме такої вечірки.

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