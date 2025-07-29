Вже з 31 липня: в Україні суттєво зростуть тарифи на світло

Коротко:
- Бізнес платитиме більше за світло ввечері
- Зміни набудуть чинності 31 липня
- Це дозволить отримувати струм з-за кордону
В Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набудуть чинності в останній день липня 2025 року. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Відомо, що прайс-кепи для бізнесу у період доби з 17:00 до 23:00 становитимуть:
- 15 000 гривень за МВт-год — на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (наразі тариф перебуває на рівні 9 000 гривень за МВТ-год);
- 16 000 гривень за МВт-год — на балансуючому ринку (зараз – 10 000 гривень за МВт-год).
Варто зауважити, що рішення про оновлення тарифів на електричну енергію в НКРЕКП обґрунтували тим, що це дозволить отримувати струм з-за кордону.
Зокрема говориться, що станом на зараз імпорт відбувається не на повну потужність через підвищення цін на електроенергію у ЄС. Це дозволить мінімізувати ризик відключень світла для споживачів.
"В липні 2025 року в нас лише 71% вечірніх годин була можливість у трейдерів імпортувати електроенергію. Решту часу імпорт був неможливий", - наголосила народна депутатка Вікторія Гриб.
Тарифи в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що у липні 2025 року побутові споживачі в Україні сплачують квитанції за використання електроенергії по тарифу 4,32 гривні за кВт/год. Але Україна зобов'язана привести ціни на комунальні послуги до європейських.
Також відомо, що у червні фактична ціна реалізації газу в Україні зросла на 11,9%. Тепер паливо коштує на 5 000 гривень дорожче, ніж минулого року. Для побутових споживачів ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року.
Крім того, після закінчення повномасштабної війни в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. У Міжнародному валютному фонді наголошують на необхідності підняття "комуналки" до ринкової вартості.
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Про джерело: НКРЕКП
НКРЕКП - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Є незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.
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