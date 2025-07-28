Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності

Коротко:
- Тіна Кароль пофарбувала волосся
- Як відреагували шанувальники
Українська відома співачка Тіна Кароль вирішила поекспериментувати і показалася з новим відтінком волосся.
На своїй особистій сторінці у Facebook артистка опублікувала фото, на якому позувала без макіяжу та з новою зачіскою.
Шанувальники залишили безліч коментарів, у яких висловили захоплення від свіжого вигляду Тіни, а також підкреслили, що вона буквально не схожа на себе.
"Як 14-річна дівчинка. Красиво виглядаєте"
"Це не Тіна"
"Не схожа на себе взагалі", - зазначили фанати.
Нагадаємо, артистка не припиняє дивувати поліпшеннями фігури, оскільки веде активний спосіб життя, довгий час займається йогою і стежить за своїм харчуванням. Зараз вона важить приблизно 52 кілограми.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Тіна Кароль - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.
А також Тіна Кароль у день свого весілля та вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.
Вас може зацікавити:
- "Не звідси": спливла скандальна історія з Софією Ротару
- "Іди собі": що відомо про повернення втікачів Винника та Потапа
- "Я завалила": Лідія Таран зізналася, які в неї проблеми
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред