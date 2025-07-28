Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності

Тіна Кароль здивувала своїми змінами.

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Тіна Кароль - який вигляд має / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Коротко:

Тіна Кароль пофарбувала волосся

Як відреагували шанувальники

Українська відома співачка Тіна Кароль вирішила поекспериментувати і показалася з новим відтінком волосся.

На своїй особистій сторінці у Facebook артистка опублікувала фото, на якому позувала без макіяжу та з новою зачіскою.

відео дня

Шанувальники залишили безліч коментарів, у яких висловили захоплення від свіжого вигляду Тіни, а також підкреслили, що вона буквально не схожа на себе.

"Як 14-річна дівчинка. Красиво виглядаєте"

"Це не Тіна"

"Не схожа на себе взагалі", - зазначили фанати.

Коментарі до публікації Тіни Кароль / фото: скрін facebook.com, Тіна Кароль

Нагадаємо, артистка не припиняє дивувати поліпшеннями фігури, оскільки веде активний спосіб життя, довгий час займається йогою і стежить за своїм харчуванням. Зараз вона важить приблизно 52 кілограми.

Тіна Кароль / інфографіка: Главред

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Тіна Кароль - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

А також Тіна Кароль у день свого весілля та вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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