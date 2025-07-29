Після скандалу з гендиректором: Мессі "спіймали" на концерті Coldplay з гарячою брюнеткою

Ліонель Мессі підкорив своєю простотою.

https://glavred.net/stars/posle-skandala-s-gendirektorom-messi-poymali-na-koncerte-coldplay-s-goryachey-bryunetkoy-10685417.html Посилання скопійоване

Ліонель Мессі - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ліонель Мессі

Ви дізнаєтеся:

Ліонель Мессі побував на концерті Coldplay

З ким він там був

Знаменитий футболіст Ліонель Мессі та його дружина Антонела відвідали концерт гурту Coldplay у Маямі, під час якого потрапили в об'єктив Kiss Cam.

Як показали в соцмережах, подружжя перебувало у VIP-секторі арени і стало справжніми зірками концерту.

відео дня

Футболіст посміхався і помахав публіці рукою, а Антонела мило посміхалася поруч із чоловіком. Пара не поцілувалася, але на трибунах було чути: "Messi! Messi! Messi!".

Ліонель Мессі з дружиною / фото: скрін відео

Також лідер Coldplay Кріс Мартін одразу звернувся до спортсмена.

"О, Лео, мій прекрасний брат. Ти і твоя дружина маєте приголомшливий вигляд. Дякую, що прийшли на наш концерт. Ти - спортсмен номер один усіх часів", - сказав Кріс.

Нагадаємо, зовсім нещодавно після концерту Coldplay розгорівся скандал, адже в об'єктив Kiss Cam потрапили генеральний директор стартапу Astronomer Енді Байрона в обіймах із директоркою з персоналу Крістін Кебот, яка виявилася його коханкою.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред розповідав, що про Настю Каменських думає її хрещена - українська співачка і Народна артистка Алла Кудлай, яка раніше відмовлялася коментувати NK.

Також нервовий Олег Винник розповів, яким чином опинився в Німеччині під час війни. Співак не вважає себе втікачем через виїзд з України під час повномасштабної війни, і всіляко намагається це довести.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред