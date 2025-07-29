Після скандалу з гендиректором: Мессі "спіймали" на концерті Coldplay з гарячою брюнеткою

Ви дізнаєтеся:
- Ліонель Мессі побував на концерті Coldplay
- З ким він там був
Знаменитий футболіст Ліонель Мессі та його дружина Антонела відвідали концерт гурту Coldplay у Маямі, під час якого потрапили в об'єктив Kiss Cam.
Як показали в соцмережах, подружжя перебувало у VIP-секторі арени і стало справжніми зірками концерту.
Футболіст посміхався і помахав публіці рукою, а Антонела мило посміхалася поруч із чоловіком. Пара не поцілувалася, але на трибунах було чути: "Messi! Messi! Messi!".
Також лідер Coldplay Кріс Мартін одразу звернувся до спортсмена.
"О, Лео, мій прекрасний брат. Ти і твоя дружина маєте приголомшливий вигляд. Дякую, що прийшли на наш концерт. Ти - спортсмен номер один усіх часів", - сказав Кріс.
Нагадаємо, зовсім нещодавно після концерту Coldplay розгорівся скандал, адже в об'єктив Kiss Cam потрапили генеральний директор стартапу Astronomer Енді Байрона в обіймах із директоркою з персоналу Крістін Кебот, яка виявилася його коханкою.
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