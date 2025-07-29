"Заробляв гроші, а жив у Німеччині": Олег Винник розговорився про "підтримку" України

Винник розповів, навіщо приїжджав у нашу країну насправді.

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Олег Винник зараз - співак розповів про свої заробітки / колаж: Главред, фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Коротко:

Олег Винник розповів, що приїжджав в Україну заробляти гроші

Своєю підтримкою він вважає податки, які він тут платив до від'їзду в перші дні війни

Співак Олег Винник розгорнув цілу кампанію з виправдання себе в очах українців, які були розчаровані його втечею з країни на початку повномасштабної війни, - у своїх блогах він "розвінчує міфи" про себе. Утім, це лише посилює суспільний подив.

Так, наприклад, артист, який раніше заявляв, що виїхав з України за станом здоров'я, проговорився, що в Німеччину він приїхав додому, а паспорта України він не має вже понад двадцять років. Після цього і демонстративний патріотизм Винника викликав сумнів - виходить, що в нашу країну він просто приїжджав на заробітки.

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Однак і цей "міф" співак вирішив спростувати. Він записав новий ролик - "Він заробляв гроші на нас, а жив собі в Німеччині, і чи допомагає Олег Україні?". Але і цього разу спростування вийшло вкрай двояким: із заробітків за творчу діяльність у нашій країні він нібито платив податки, про що у нього є відповідні документи (які саме, Олег уточнювати не став), але про допомогу Україні він скромно промовчав. Зате зажадав до себе справедливості та об'єктивності.

"Окрім всієї моєї благодійності взагалі по життю і допомоги с перших днів повномасштабного вторгнення в Україну, я сплачував податки в Україні - чесно, прозоро, офіційно. До бюджету України. За кожну зароблену мою гривню. Не крав гроші, не брав їх в конвертах, не зберігав їх в офшорах. Я 25 років проживаю в Німеччині. Крайні роки я, звичайно, працював в Україні - там, де були багато концертів, там, де була моя дорого публіка, були телевізійні зйомки, фільми, реклами, багато чого. Звичайно потрібно сплачувати податки в країні, в якій ти працюєш. Це не залежить від того, ти там проживаєш, чи ні. Звичайно у мене для цього є офіційний документ, який підтверджує цей факт. Тож давайте будемо об'єктивними, справедливими, поважати один одного, любити один одного", - заявив Олег Винник.

Громадськість у коментарях розділилася на два табори: солідарних, які підтримують артиста, що б він не розповідав, і тих, хто поставився до його нових заяв скептично.

Олег Винник зараз - співак розповів про свої заробітки / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Олег Винник зараз - співак розповів про свої заробітки / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

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Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

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