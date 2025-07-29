Скільки коштуватиме долар і євро восени: експерт дав несподіваний прогноз

Реальний курс може відхилитися від закладеного в Держбюджеті, вважає Олександр Хмелевський.

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Середньорічний курс у Держбюджеті закладено в 45 грн за долар / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Яким буде курс долара та євро

Що відбуватиметься з інфляцією в Україні

Продовження війни негативно впливає на загальний стан економіки України та перешкоджає її відновленню. При цьому Нацбанк не поспішає з девальвацією гривні. Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський спрогнозував, що буде з курсом гривні в серпні та восени 2025 року.

За його словами, ситуація на валютному ринку України не зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми місяцями. Нацбанк залишається головним продавцем валюти, який закриває різницю між попитом і пропозицією комерційних банків. І поточний стан валютних резервів, і надходження нових іноземних кредитів дають змогу Нацбанку підтримувати стабільний курс гривні, попри суттєве перевищення попиту на валюту над її пропозицією.

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"Є всі підстави вважати, що восени інфляція прискориться. Висока інфляція сприяє зростанню попиту на валюту. Військові дії тривають, ворог завдає масованих повітряних ударів по підприємствах, інфраструктурі та житлу. Продовження війни негативно впливає на загальний стан економіки України та перешкоджає її відновленню", - сказав Хмелевський у коментарі Главреду.

Експерт додав, що Нацбанк не поспішає з девальвацією гривні. Середньорічний курс у 45 грн за долар закладено в Держбюджеті на 2025 рік. Таким чином НБУ намагається стримати інфляцію.

"Є висока ймовірність, що за підсумками 2025 р. середньорічний валютний курс, закладений у Держбюджеті, не буде досягнуто. Хоча в першій половині серпня курс гривні зберігатиме стабільність, у другій половині місяця ділова активність традиційно зростає, що може призвести до збільшення попиту на валюту", - вважає Хмелевський.

Згідно з його прогнозом, на міжбанку курс гривні коливатиметься в межах 41,5 - 42,5 грн. за долар і на рівні 47,5 - 49,8 грн за євро.

Як змінювався курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред ​

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що не варто очікувати знецінення долара або євро. За його прогнозом курс долара коливатиметься в межах 41,6 - 42 гривні на міжбанку і 41,6 - 42,2 гривні на готівковому ринку.

Економіст Іван Ус припускає, що курс євро може сягнути 50 гривень. Він радить українцям зберігати заощадження як у доларах, так і в євро.

Тим часом експерти розповіли, що не всі долари та євро українці можуть обміняти в пунктах обміну валют. Деякі купюри можуть не прийняти через поганий стан або зовнішній вигляд, а в окремих випадках банкноти навіть конфіскують.

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Про персону: Олександр Хмелевський Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

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