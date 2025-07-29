Різниця колосальна: як у серпні зміняться ціни на овочі і фрукти в Україні

Цінові показники на ринку овочів і фруктів у серпні продовжать тенденцію липня.

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Що буде з цінами на овочі у серпні / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Що сказала Сало:

До кінця наступного місяця в Україні подешевшають овочі і фрукти

У серпні знизяться ціни на яблука

Овочі за місяць можуть подешевшати на 15%

У серпні в Україні продовжать знижуватися ціни на низку продуктів. Мова йде зокрема про овочі та фрукти. Такий прогноз Главреду озвучила головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало.

За її словами, така тенденція до зниження цін на ринку пов'язана із сезонним збільшенням пропозиції продукції відкритого ґрунту. Також на здешевшання впливають вартість зберігання, транспортування палива та електроенергії.

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За липень овочі борщового набору вже подешевшали майже на 30-63%, а в серпні можуть знизитись у ціні ще на 15%. Подібна ситуація із салатними овочами, які дешевшають до -32,3%.

Але окремі види овочів все ще зростають у ціні. Наприклад, колючі огірки подорожчали на 15%.

Щодо фруктів, то у серпні очікується зниження цін на яблука, які у липні коштували до 100 гривень за кілограм. Вплине на їхнє здешевшання вітчизняний врожай.

Водночас імпортні фрукти здебільшого залишаються дорогими: подешевшали банани, лимони та мандарини, а ось апельсини та виноград – навпаки, подорожчали.

"За прогнозними оцінками, протягом серпня 2025 року очікується подальше здешевлення овочів - до 15% проти липневих цін. З розширенням пропозиції овочів відкритого ґрунту найбільш помітно можуть знизитися ціни на цибулю ріпчасту, картоплю та буряки, що, звичайно, залежатиме від обсягів поставок, умов зберігання та логістики", - зауважила експертка.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що попри загальне зростання цін на продукти в Україні, молочна продукція та яйця залишаються доступнішими для споживачів, ніж м’ясо.

Раніше повідомлялося, що станом на кінець минулого робочого тижня буряк коштував 10-20 грн/кг, тоді як за тиждень до цього ціни на овоч знаходились на рівні 8-12 грн/кг. Водночас, морква подорожчала зі 13-20 гривень за кілограм до 15-20 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що у 2025 році урожай порівняно з 2024 буде кращим. На тлі цього, ціни на хліб суттєво не зміняться і подорожчання на 22% не очікується.

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Про персону: Інна Сало Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.

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