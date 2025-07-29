Українцям компенсуватимуть вартість продуктів: як отримати виплату

Українцям потрібно подати заяву та відповідні документи.

https://glavred.net/economics/ukraincam-budut-kompensirovat-stoimost-produktov-kak-poluchit-vyplatu-10685342.html Посилання скопійоване

Компенсація за продукти / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Українці можуть отримати компенсацію вартості продуктів

Компенсація надається учасникам ліквідації та постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС

Вона призначається не пізніше 10 днів після надходження заяви

Українці, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, мають право отримувати державну компенсацію вартості харчових продуктів. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

"З 1 липня 2025 року на органи Пенсійного фонду України покладені функції з призначення компенсації вартості харчових продуктів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що компенсація надається особам, яким встановлено статус:

учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

учасника ліквідації ядерних аварій, віднесених до категорії 1 або 2;

потерпілого від Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорій 1 або 2;

потерпілого від радіаційного опромінення, віднесеного до категорій 1 або 2.

Для призначення та виплати компенсації потрібно подати заяву, копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії, ядерних аварій або потерпілого, та копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Таку заяву українці можуть подати:

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою або в електронному вигляді – через портал Дія;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП.

Варто додати, що грошова компенсація призначається не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Компенсація - останні новини України

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів затвердив постанову, яка дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій. Це надасть доступ до компенсацій для людей, які втратили свої домівки внаслідок російської агресії.

Також відомо, що українці мають законне право вимагати компенсацію, якщо з’ясується, що до їхніх домівок постачають неякісний або "розбавлений" газ.

Крім того, українці можуть повернути собі частину коштів за сплату комунальних послуг. Для цього необхідно у випадку сумнівів щодо правильності нарахувань звернутися до Держпродспоживслужби або подати скаргу онлайн.

Читайте також:

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред