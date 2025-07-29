Ультиматум Трампа Путіну: у Зеленського спрогнозували несподіваний результат

Михайло Подоляк спрогнозував результати нового дедлайну Дональда Трампа Володимиру Путіну.

https://glavred.net/ukraine/ultimatum-trampa-putinu-u-zelenskogo-sprognozirovali-neozhidannyy-rezultat-10685489.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк спрогнозував подальші кроки Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне із заяв Подоляка:

Результатом може бути запровадження санкцій проти країни-агресора РФ

Україна також може отримати зовсім інший рівень військової допомоги

В Україні очікування від нових термінів дедлайну Дональда Трампа диктатору РФ Володимиру Путіну не є утопічними, а цілком реальними.

"Це може бути прискорення справжніх переговорів на рівні США, Китаю із залученням Європи для тиску на Росію", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

відео дня

Представник ОП не виключив, що результатом дедлайну Трампа може бути запровадження санкцій проти країни-агресора РФ.

"Водночас у рамках переговорів до Китаю важливо донести, що він може втратити європейський та американський ринки, від яких надходять найбільші доходи. Навряд чи, Пекін буде готовий розміняти їх на значно менший російський ринок. Це може серйозно вплинути на позицію Китаю щодо війни", - каже він.

Подоляк також каже, що Україна також може отримати зовсім інший рівень військової допомоги.

Над усіма цими питаннями вже працюють українські, європейські та американські перемовники, резюмував радник глави ОП.

/ Главред

Прогноз експерта

У коментарі Главреду політичний аналітик Тарас Загородній раніше висловився про те, які кроки повинні зробити союзники України в умовах триваючої агресії з боку Росії.

На його думку, серйозним ударом по російській економіці могли б стати атаки на газові термінали в Мурманську або танкери, що перевозять скраплений газ, включно з тими, що постачають паливо в Європу.

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії по закінченню війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сенаті пригрозили потужним ударом "м'ясникові"-Путіну. Володимир Путін розуміє тільки силу, з ним неможливо знайти спільну мову, впевнені в Сенаті США.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред