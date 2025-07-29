Була на 7 місяці вагітності: ракетний удар РФ забрав життя 23-річної жінки

Місцеві ЗМІ пишуть, що жінка чекала сина.

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Російська ракета вбили 23-річну вагітну жінку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Аулівський cтаростинський округ

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Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському

Внаслідок ворожого удару загинула вагітна жінка

У ніч на 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, серед яких вагітна жінка, на ім'я Діана, якій було всього 23 роки. Про це повідомив Аулівський старостинський округ.

"29 липня внаслідок ракетного удару по пологовому будинку в місті Кам’янське загинула мешканка нашого селища Кошик Діана Анатоліївна, не знайдеться слів, щоб виразити біль і водночас злість, приносимо свої щирі співчуття рідним та близьким людям, світла пам’ять!", - йдеться в повідомленні. відео дня

Жінка, яка загинула внаслідок ракетного удару росіян / фото: t.me/kmnskoe

24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ пише, що жінка перебувала на сьомому місяці вагітності. У момент російського ракетного удару вона лежала на збереженні в пологовому будинку в Кам'янському.

У Telegram-каналі пишуть, що жінка чекала сина, але росіяни обірвали її життя та життя її ненародженої дитини.

"Це була неймовірно хороша та лагідна людина. Вона завжди заряджала всіх посмішками!...Я таких світлих людей як вона не зустрічала… Це горе для всіх...Всі разом з нею чекали на довгоочікувану зустріч з синочком…", - пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на рідних Діани.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері 28 липня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області. Унаслідок удару загинуло 17 осіб, ще 42 дістали поранення. У постраждалих осколкове ураження обличчя.

Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБи.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на російські масовані удари. Він заявив, що під ворожою атакою цієї ночі опинилися 73 українські міста та села.

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