'Якраз вчасно': Зеленський відреагував на новий ультиматум Путіну від Трампа

Ключові тези Зеленського:
- Рішення Трампа - це прояв сили, який може наблизити завершення війни
- Справжній мир можливий лише завдяки силі та санкційному тиску на Росію
- РФ свідомо зриває мирні зусилля
Рішення президента США Дональда Трампа скоротити термін, наданий російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди є проявом сили, яка може наблизити завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.
"Чітка позиція та виражена рішучість з боку президента США - якраз вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни", - зазначив глава держави.
Зеленський також наголосив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню війни, але підкреслив у відеозверненні, що мир можливий лише, якщо діяти сильно та рішуче.
"Україна виконує те, що обіцяє. Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда - саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари, постійно - російські намагання зробити Україні боляче. Справді, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили - і всі партнери це знають, - що санкції - це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати. Мир завдяки силі можливий", - сказав він.
Президент України запевнив у готовності співпрацювати з адміністрацією Трампа. Також Зеленський подякував українській дипломатичній команді за роботу над зміцненням відносин зі США.
"Україна як і завжди готова максимально продуктивно працювати з Америкою, працювати з президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно й тривалим миром", - додав президент.
Трамп поставив Путіну ультиматум - останні новини
Нагадаємо, 28 липня Трамп повідомив, що скорочує свій 50-денний ультиматум до 10-12 днів, адже "вже знає відповідь". Він висловив розчарування ракетними ударами РФ по українських містах і заявив, що новий термін починає діяти з 28 липня.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав таке рішення Трампа чітким сигналом для Путіна, який розуміє лише мову сили. Єрмак подякував Трампу за принципову позиціюю, а керівник ЦПД додав, що у США усвідомлюють - Путін не зупинить війну і "його треба бити".
Як повідомляв Главред, експрезидент РФ Дмитро Медвєдєв пригрозив Трампу війною через новий дедлайн. Він заявив, що ультиматуми Трампа - це крок до війни безпосередньо з США.
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Про джерело: Офіс президента України
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