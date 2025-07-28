'Якраз вчасно': Зеленський відреагував на новий ультиматум Путіну від Трампа

Президент України назвав рішення лідера США проявом сили, яка може наблизити завершення війни.

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Зеленський прокоментував заяву Трампа про скорочення дедлайну для Путіна / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

Рішення Трампа - це прояв сили, який може наблизити завершення війни

Справжній мир можливий лише завдяки силі та санкційному тиску на Росію

РФ свідомо зриває мирні зусилля

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити термін, наданий російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди є проявом сили, яка може наблизити завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

"Чітка позиція та виражена рішучість з боку президента США - якраз вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни", - зазначив глава держави.

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Зеленський також наголосив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню війни, але підкреслив у відеозверненні, що мир можливий лише, якщо діяти сильно та рішуче.

"Україна виконує те, що обіцяє. Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда - саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари, постійно - російські намагання зробити Україні боляче. Справді, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили - і всі партнери це знають, - що санкції - це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати. Мир завдяки силі можливий", - сказав він.

Президент України запевнив у готовності співпрацювати з адміністрацією Трампа. Також Зеленський подякував українській дипломатичній команді за роботу над зміцненням відносин зі США.

"Україна як і завжди готова максимально продуктивно працювати з Америкою, працювати з президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно й тривалим миром", - додав президент.

Трамп поставив Путіну ультиматум - останні новини

Нагадаємо, 28 липня Трамп повідомив, що скорочує свій 50-денний ультиматум до 10-12 днів, адже "вже знає відповідь". Він висловив розчарування ракетними ударами РФ по українських містах і заявив, що новий термін починає діяти з 28 липня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав таке рішення Трампа чітким сигналом для Путіна, який розуміє лише мову сили. Єрмак подякував Трампу за принципову позиціюю, а керівник ЦПД додав, що у США усвідомлюють - Путін не зупинить війну і "його треба бити".

Як повідомляв Главред, експрезидент РФ Дмитро Медвєдєв пригрозив Трампу війною через новий дедлайн. Він заявив, що ультиматуми Трампа - це крок до війни безпосередньо з США.

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Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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