Вартість базового продукту поб’є рекорд: на скільки підскочить ціна у серпні

Експерт сказав, якою буде вартість молочної продукції у серпні.

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Ціни на молочні продукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

В Україні можуть зрости закупівельні ціни на молоко

Це пов’язано із скороченням поголів'я корів

У серпня вершкове масло може подорожчати на 11,53 гривень

Наразі в Україні є передумови для зростання закупівельних цін на молоко, особливо на те, що виробляється в сільськогосподарських підприємствах. Про це в коментарі Главреду сказав провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Іван Свиноус.

За його словами, зараз спостерігається стійка негативна тенденція до скорочення поголів'я корів у господарствах населення, які утримують основну частину тварин.

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"Станом на 1 липня 2025 року їх кількість становила 764,1 тис. голів, що на 3 тис. менше, ніж у червні цього року. У сільськогосподарських підприємствах станом на цю ж дату зареєстровано 382,1 тис. голів, що на 200 голів менше, ніж у попередньому місяці", - наголосив він.

Експерт також додав, що несприятливі погодні умови, зокрема, тривала відсутність опадів і високі середньодобові температури, негативно позначаються на продуктивності корів.

Крім того, збройна агресія РФ проти України та супутні інституційні зміни також створюють інвестиційні ризики, які стримують залучення капіталу в молочну галузь, яка і без того має тривалий період окупності вкладених коштів.

"Ще одним фактором є скорочення експорту молочної продукції до ЄС у зв'язку зі скасуванням Єврокомісією автономних торговельних заходів, що спричинило правову невизначеність щодо митних умов і квот", - зауважив Свиноус.

Він також припустив, якою буде вартість молочної продукції у серпні:

вартість пастеризованого молока в пляшці складе 64,10 грн/кг (+0,29 грн порівняно з липнем);

кефіру жирністю 2,5% у плівці - 55,80 грн/кг (+0,26 грн);

вершкового масла жирністю 72,5-73% - 596,35 грн/кг (+11,53 грн).

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - що відомо

Як повідомляв Главред, головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало заявила, що у серпні в Україні продовжать знижуватися ціни на низку продуктів. Мова йде зокрема про овочі та фрукти.

Економіст Олег Пендзин сказав, що ціни на базові продукти харчування, зокрема молочку та яйця, значно залежатимуть від врожаю зернових культур цього року, що формує основу кормового ланцюга у тваринництві.

Також відомо, що ціни на хліб в Україні восени-взимку будуть більш-менш прогнозованими, в межах очікувань. І жодних несподіванок по хлібу не буде.

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Про персону: Іван Свиноус Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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