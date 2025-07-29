"Розпестила любов'ю і ніжністю": Денисенко вперше підтвердила розлучення публічно

Стисло:
- Денисенко і Федінчик розлучилися в травні 2025 року
- Пара раніше мовчала про розрив, проте тепер Наталка готова говорити
Українська акторка Наталка Денисенко через майже три місяці після розлучення вперше відкрито заговорила про розставання з українським актором і воїном Андрієм Федінчиком. Пара була разом 8 років.
У бесіді з Люкс ФМ артистка вперше назвала чоловіка колишнім у контексті різниці поглядів на виховання їхнього спільного сина. "Мій колишній чоловік Андрій Федінчик каже, що я дуже його розпестила своєю жіночою любов'ю, ніжністю. Але зараз у нього є всі можливості бути з ним поряд більше часу та виховувати його. Мені здається, що я закладаю в нього те, що жінка – вона така ніжна, вміє любити, піклуватися", - каже Денисенко.
Також акторка зазначила, що скоро розповість більше про розлучення, хоча й не пережила цей епізод свого особистого життя до кінця. "Так, я готова про це говорити. Не можу сказати, що я все пережила у своїй душі щодо цієї теми", - зізналася вона.
До слова, зараз Наталка Денисенко самотня. "Я багато працюю. Весь свій вільний час я приділяю здоров'ю або сину. На особисте життя у мене часу немає", - поділилася зірка.
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Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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