"Розпестила любов'ю і ніжністю": Денисенко вперше підтвердила розлучення публічно

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик більше не пара - тепер офіційно.

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Наталка Денисенко розлучення - акторка вперше назвала Андрія Федінчика колишнім / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Денисенко і Федінчик розлучилися в травні 2025 року

Пара раніше мовчала про розрив, проте тепер Наталка готова говорити

Українська акторка Наталка Денисенко через майже три місяці після розлучення вперше відкрито заговорила про розставання з українським актором і воїном Андрієм Федінчиком. Пара була разом 8 років.

У бесіді з Люкс ФМ артистка вперше назвала чоловіка колишнім у контексті різниці поглядів на виховання їхнього спільного сина. "Мій колишній чоловік Андрій Федінчик каже, що я дуже його розпестила своєю жіночою любов'ю, ніжністю. Але зараз у нього є всі можливості бути з ним поряд більше часу та виховувати його. Мені здається, що я закладаю в нього те, що жінка – вона така ніжна, вміє любити, піклуватися", - каже Денисенко.

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Також акторка зазначила, що скоро розповість більше про розлучення, хоча й не пережила цей епізод свого особистого життя до кінця. "Так, я готова про це говорити. Не можу сказати, що я все пережила у своїй душі щодо цієї теми", - зізналася вона.

До слова, зараз Наталка Денисенко самотня. "Я багато працюю. Весь свій вільний час я приділяю здоров'ю або сину. На особисте життя у мене часу немає", - поділилася зірка.

Наталка Денисенко розлучення - акторка вперше назвала Андрія Федінчика колишнім / Скриншот YouTube

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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