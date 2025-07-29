Україна може лише через рік накопичити важливу зброю: про що йде мова

Експерт пояснив, чому Україна не може застосовувати протипіхотні міни вже зараз.

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Протипіхотні міни українським воїнам потрібні вже сьогодні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Жданов:

В України немає протипіхотних мін

Власне виробництво мін займе багато часу

Протипіхотні міни потрібні Україні вже сьогодні

Нещодавно Україна прийняла рішення про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін для більш ефективної боротьби проти країни-агресорки Росії на фронті.

Однак наразі в України немає протипіхотних мін. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, Києву треба десь купити цю зброю.

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"Дуже боюся, що наша влада скаже, що налагоджуватиме виробництво самостійно. Боюся, бо це розтягнеться ще на рік. А протипіхотні міни нам потрібні сьогодні і зараз",- наголосив він.

Жданов пояснив, що будь-яка позиція прикривається мінним полем. Якщо це не танконебезпечний напрямок, то мінне поле,що зрозуміло, закладається саме протипіхотною зброєю.

"Якщо це танконебезпечне напрямок, то ставиться змішане мінне поле – і проти танків, і проти піхоти. А у нас протитанкові міни кидають із дронів на голови росіян для знищення опорників та бліндажів", - додав експерт.

Застосування Україною протипіхотних мін - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід держави з Оттавської конвенції - міжнародного договіру, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Згодом стало відомо, що Україна дотримувалась положень Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін з 2005 року. Однак через повномасштабне вторгнення Росії, яка не підписувала цей документ і застосовує такі міни з 2014 року, наша країна опинилась у нерівних умовах.

Раніше, після дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб країни-агресора Росії, колишній президент США Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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