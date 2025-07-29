Нові умови служби для чоловіків 60+: юристка роз’яснила, де і як вони служитимуть

Військові 60+ проходять двомісячний випробувальний термін перед укладенням контракту і отримують рішення командира.

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Добровольці 60+ можуть погодитись на службу в зоні бойових дій і отримати підвищені виплати до 100 тисяч гривень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Коротко:

Чоловіки 60–70 років можуть добровільно підписати військовий контракт

Контракт укладається на рік, виплати — від 20 тисяч грн

На фронт — лише за особистим бажанням

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 до 70 років добровільно вступати на військову службу за контрактом. Йдеться про громадян, які виявлять бажання служити в армії під час воєнного стану, пройдуть медичну комісію та випробувальний термін.

Військова юристка Тетяна Козян у коментарі УНІАН розповіла, як саме працюватиме новий механізм. За її словами, перед укладенням контракту громадяни віком 60+ проходитимуть двомісячний випробувальний термін, після чого рішення про подальшу службу ухвалює безпосередній командир.

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Обов’язки та місце служби військових 60+

Контрактники віком 60+ виконуватимуть завдання у тилу — у частинах забезпечення, логістики, зв’язку, ремонту. Вони також можуть бути консультантами чи інструкторами у навчальних центрах. Крім того, їм доступна служба у територіальних центрах комплектування (ТЦК) та підрозділах територіальної оборони, проте не на передовій.

Тривалість контракту та грошове забезпечення

Умови контракту для 60+ відповідають стандартам для інших добровольців під час воєнного стану: терміном на один рік. Місячне грошове забезпечення становитиме від 20 тисяч гривень, з можливими додатковими надбавками. Якщо доброволець погодиться служити у зоні бойових дій, виплати можуть зрости до 100 тисяч гривень.

"Особам у віці понад 60 років не передбачена виплата мільйона гривень", — наголосила Тетяна Козян у коментарі УНІАН.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Контракт для чоловіків 60+: право матимуть лише цінні фахівці

Чоловіки віком від 60 років не зможуть масово укладати контракти для служби в Збройних силах України. Таке право отримають лише обмежене коло особливо цінних фахівців із критично важливими знаннями для оборони. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив народний депутат Федір Веніславський.

Він також зазначив, що Міністерство оборони і Генеральний штаб підтримують ідею добровільної військової служби для старших чоловіків, але наголошують на необхідності запобігти можливим зловживанням.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада 15 липня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.

30 червня уряд підтримав законопроєкт, який вносить правки до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтепер добровольці, які проходили службу в межах проєкту "Контракт 18–24", матимуть 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації.

Крім того, депутати Верховної Ради України запропонували новий законопроект №13335, який дозволяє тимчасово оформлювати бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.

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