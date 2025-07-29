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"Хотіли побачити мертвим": командир "Вовків Да Вінчі" розповів про замах ФСБ

Руслана Заклінська
29 липня 2025, 15:27
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Філімонов подякував голові СБУ Василю Малюку та всій команді за професіоналізм.
'Хотіли побачити мертвим': командир 'Вовків Да Вінчі' розповів про замах ФСБ
Командир "Вовків Да Вінчі" розповів про замах на його життя / Колаж: Главред, фото: x.com/DzevelinB, СБУ

Ключові тези Філімонова:

  • Командир "Вовків Да Вінчі" підтвердив спробу замаху на його життя
  • Українцям не варто довіряти підозрілим "завданням" у месенджерах від СБУ
  • СБУ не вербує по телефону і не закликає до порушення закону

Командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов підтвердив спробу замаху на його життя, яку організували російські спецслужби. Її вдалося попередити завдяки оперативній роботі Служби безпеки України. Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в (росіян - Главред) знову нічого не вийшло", - зазначив Філімонов.

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Командир "Вовків Да Вінчі" також подякував голові СБУ Василю Малюку та всій команді Служби безпеки за рішучість та оперативність у знешкодженні загрози. Він зазначив, що боротьба триває не лише на передовій, а й у тилу.

Філімонов закликав українців бути особливо уважними та обачними, не реагувати на провокації та шахрайські дії, які можуть маскуватися під "офіційні завдання" від імені СБУ.

"Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить "дивних" задач. Бережіть себе", - додав він.

Робота СБУ - новини України

Нагадаємо, ФСБ Росії планувала замовне вбивство командира 108-го батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Служба безпеки України запобігла замаху, викривши агента з Дніпропетровщини, якого росіяни завербували, видаючи себе за співробітників СБУ.

Зловмиснику, ветерану АТО, під виглядом "завдання від СБУ" доручили ліквідацію нібито зрадника, яким насправді виявився український командир.

Токож СБУ та Нацполіція затримали агентку РФ, яка планувала теракт в обласному ТЦК Одеси. 53-річна жителька Волині, завербована російськими спецслужбами, мала занести рюкзак із вибухівкою до будівлі під час години пік.

Як повідмоляв Главред, СБУ ліквідувала кілерів ФСБ, які причетні до вбивства полковника Івана Воронича в Києві. Спецоперацію очолив голова СБУ Василь Малюк. Агентурно-бойова група чинила опір під час затримання, тому була знешкоджена.

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Про персону: Сергій Філімонов

Сергій Філімонов - український військовик та громадський діяч, ветеран "Азову", лідер неформального молодіжного руху "Гонор", колишній керівник київського осередку "Цивільного Корпусу Азов" та київського осередку партії "Національний корпус", організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в’язнів та жертв політичних злочинів. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". З 2022 року - командир роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

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