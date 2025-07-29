"Трампу плювати": Жданов розкрив тривожний сценарій завершення війни в Україні

Президенту США Дональду Трампу не важливо, з яким результатом завершиться війна, вважає Олег Жданов.

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/ Колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН, 56 ОМБр

Важливе із заяв Жданова:

Трампу не важливо, з яким результатом завершиться війна

Завдання Трампа - проста зупинка бойових дій

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував імовірність завершення війни в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, президенту США Дональду Трампу не важливо, з яким результатом завершиться війна.

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"До речі, тут ще один собака заритий: Трампу не потрібен виграш, йому плювати, як закінчиться війна", - зазначив експерт.

Він переконаний у тому, що головне завдання Трампа - просте зупинення бойових дій.

"Йому потрібно, щоб просто припинили стріляти, - і тоді він піде за Нобелівською премією миру", - додав Жданов.

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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