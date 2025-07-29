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Кейт Міддлтон і принц Вільям готуються до важливих змін

Олена Кюпелі
29 липня 2025, 18:17
240
Принц і принцеса Уельські готуються до важливих змін у житті.
принц Вільям, Кейт Міддлтон
принц Вільям, Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

  • Про що розмірковують Кейт і Вільям
  • Чому вони думають про важливе рішення

Протягом трьох років принц і принцеса Уельські виховували своїх дітей у котеджі Аделаїда, тихому притулку на території Віндзорського замку.

Однак, як пише The Daily Mail, цей затишний будинок із чотирма спальнями, відносно скромний за королівськими мірками, ніколи не стане "вічною домівкою" для Вільяма, Кейт, принців Джорджа і Луї та принцеси Шарлотти.

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Джерела з королівської сім'ї повідомили, що принц і принцеса розглядають можливість переїзду в більш простору резиденцію. Одним із варіантів, за словами джерел, може стати Форт Бельведер - чудовий особняк у неоготичному стилі, розташований у затишному куточку Великого Віндзорського парку.

Побудований у XVIII столітті, Форт Бельведер став улюбленим будинком Едуарда VIII, який жив там до того, як став монархом, і після того, як зрікся престолу заради одруження з Волліс Сімпсон.

Фактично, саме там він підписав документи, що оформили його сумнозвісне зречення від престолу 1936 року.

Цей просторий особняк, що є пам'яткою архітектури II категорії, розташований на ділянці площею 59 акрів і має у своєму розпорядженні відкритий басейн і тенісний корт, що, за словами джерел, особливо приваблює Кейт і Шарлотту, які обидві є великими шанувальниками цього виду спорту.

Частина Віндзорського палацу
Частина Віндзорського палацу / Фото Pixabay

Заміський будинок, відомий як "Форт", також має у своєму розпорядженні розарій, обгороджений сад, город, велику теплицю, стайні, два озера, загони для худоби і три котеджі для персоналу.

Раніше вздовж його зубчастих стін розташовувалося кілька гармат, використаних під час повстання якобітів.

Одне добре обізнане джерело повідомило: "Вони відчувають, що переросли котедж "Аделаїда" і потребують більш солідного будинку. Це ідеальний новий будинок для них. Тут є басейн і тенісний корт, а Шарлотта обожнює грати в теніс".

За даними Міністерства юстиції, хоча королівське подружжя розглядає варіанти, переїзд поки не передбачається.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям, Кейт Міддлтон / ua.depositphotos.com

Вільям і Кейт, яким по 43 роки, раніше згадували про можливий переїзд до Королівського Лоджу, 30-кімнатного особняка у Віндзорі, де живе принц Ендрю, але Ендрю не піддався тиску короля і не погодився з ним.

Як стало відомо цій газеті, альтернативний план передбачав переїзд принца і принцеси з сім'єю в одне з крил Віндзорського замку.

Однак, як стало відомо, цей варіант більше не здійсненний.

У серпні 2022 року пара переїхала з Кенсингтонського палацу на заході Лондона до котеджу Аделаїда разом із 12-річним Джорджем, 10-річною Шарлоттою і 7-річним Луї.

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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