Незалежність у ритмі українських хітів: телеканал ТЕТ покаже великий святковий концерт до Дня Незалежності Music Box Fest

До Дня Незалежності України телеканал ТЕТ готує справжній музичний сюрприз.

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Music Box Fest дивитися - на ТЕТ покажуть телеверсію фестивалю / Пресслужба

Телевізійну прем'єру столичного фестивалю музики Music Box Fest покажуть на телеканалі ТЕТ на честь Дня Незалежності. Захід відбувся на Льодовому стадіоні в Києві та в лайв-форматі зібрав тисячі прихильників на зірковий лайнап.

На одній сцені виступили найвідоміші артисти українського шоубізу та музиканти нової хвилі. Ті, з чиїми піснями ми закохуємося, віримо в себе, черпаємо натхнення та пишаємось тим, ким ми є. Цю шалену музичну енергію можна буде пережити знову в ефірі телеканалу ТЕТ – 24 серпня, о 20:50.

У програмі – найхітовіші дуети й виступи улюблених артистів: DOROFEEVA, ARTEM PIVOVAROV, MONATIK, Ірина Білик, PARFENIUK, TVORCHI, MELOVIN, POSITIFF, ALEKSEEV, KALUSH ORCHESTRA, KAZKA, MAYOROVA, ZLATA OGNEVICH, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, Максим Бородін, Pozdniakov, WELLBOY. Святковий концерт Music Box Fest з ведучими Тімуром Мірошниченком, Дашею Квітковою, Юрієм Ткачем і Мілою Єремєєвою – це музика сучасної України, яка не втрачає голосу. Це світло, яке потрібне кожному.

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Важливо, що фестиваль мав велику благодійну мету – зібрати кошти на будівництво блоку трансплантації кісткового мозку для медичного центру в Дніпрі. Кожен квиток на Music Box Fest став стовідсотковим донатом на порятунок дітей, що борються з раком, і ця добра справа продовжиться вже в ефірі телеканалу ТЕТ.

Не пропустіть 24 серпня, о 20:50 на телеканалі ТЕТ грандіозний концерт до Дня Незалежності Music Box Fest – про незламну країну, яка живе і бореться, про музику, яка об’єднує.

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