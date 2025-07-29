Дощі з грозою накриють Україну: жителів кількох областей попередили про сильні опади

Погодні умови будуть дощовими у низці областей України, зазначила синоптикиня. Також вона сказала, коли похолодає.

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Погода в Україні - дощі з грозою накриють Україну/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 30 липня

Де будуть йти дощі з грозами

Коли буде похолодання

Погода в Україні у середу, 30 липня, відзначиться грозовими дощами на півночі (але окрім Сумщини) і в центральних областях.

У західних областях переважно опадів не очікується, хіба що можливі якісь локальні дощі. У південній частині дощ з грозою очікується лише найближчої ночі подекуди на Одещині та Миколаївщині.

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На сході буде сухо і спекотно. Спека у середу побуде на сході, південному сході та на Дніпропетровщині, там очікується температура повітря +30…+35 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

На решті території України після проходження атмосферних фронтів температура повітря знизиться, упродовж дня передбачається +21…+26 градусів.

"Через контрасти температури та атмосферного тиску північно-західний вітер буде рвучким, обережно", – попередила вона.

Погода в Україні 30 липня/ meteoprog

Погода в Києві 30 липня

У Києві також завтра, 30-го липня, упродовж дня температура повітря знизиться до +21…+23 градусів.

"Проте, щоб ми не дуже тут розслаблялися, завтра у столиці очікується також і дощ з грозою. Повторюю – 30-го липня у Києві буде свіжа погода, а ввечері, близько 20-тої години, навіть прохолодна. Дощ, між іншим, завтра ввечері менш ймовірний", – зазначила Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

В Україну скоро трішки спаде спека

У найближчій перспективі спека "присяде" навіть на півдні та сході України, від теперішніх +35 до +28…+32 градусів. Лише Луганщина втримається у сильно спекотній погоді.

"Проте літо ще триває, навіть липень на календарі, тому говорити про рішуче вгамування спеки ще не доводиться", – додала синоптикиня.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, будуть грози, град, шквали і температура +16 – стало відомо, коли в Україні різко похолодає. Україну разом з дощами накриє серйозне похолодання – синоптикиня сказала, коли це станеться.

Як раніше повідомляв Главред, вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом – Україну накриває потужний циклон. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.

Також раніше повідомлялося, що на Україну чекає найспекотніший день – синоптик назвала дату. Коли в Україні чекати на температуру до +40 градусів, розповіла синоптик Наталя Птуха.

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