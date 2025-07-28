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Трамп заявив про відмову від переговорів із Путіним і анонсував новий удар по РФ

Олексій Тесля
28 липня 2025, 17:52
620
Президент США впевнений у тому, що війна між Росією та Україною "має бути врегульована".
Трамп, Путин
Дональд Трамп більше не зацікавлений у переговорах із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

Головне:

  • Трамп заявив, що навряд чи зустрічатиметься з Путіним
  • США мають намір ввести вторинні санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним, наразі не особливо зацікавлений у контактах із ним.

"Я не знаю. Я більше не особливо зацікавлений у бесідах із ним", - заявив Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи може особиста зустріч із Путіним допомогти вирішити українське питання, і чи розглядає він таку можливість.

відео дня

При цьому президент США зазначив, що "ми подивимося, що буде далі".

Імовірність нових санкцій проти РФ

Трамп також заявив про намір ввести вторинні санкції проти Росії, якщо до кінця дедлайну не буде досягнуто врегулювання українського питання.

санкции
/ Главред

"Це будуть санкції: можливо, мита, вторинні мита", - сказав американський лідер журналістам.

Він зазначив, що не хотів би вживати нових заходів, спрямованих проти Росії.

"Я не хочу робити це щодо Росії, я люблю російський народ, чудові люди", - зазначив він, водночас зазначивши, що ситуація між Росією та Україною "має бути врегульована".

"Я думаю, що зрештою щось трапиться. Це повинно статися швидко", - підкреслив він, розмірковуючи про перспективи врегулювання.

Дивіться відео - жорстка заява Дональда Трампа:

Скріншот
/ Скриншот

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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