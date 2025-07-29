"У нього кров під нігтями": у Сенаті пригрозили потужним ударом "м'яснику"-Путіну

Володимир Путін розуміє тільки силу, з ним неможливо знайти спільну мову, впевнені в Сенаті США.

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У Сенаті погрожують Кремлю новими санкціями / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Єдиний шлях примусити РФ до миру - економічний тиск

Путін розуміє тільки силу, заявили в Сенаті

Сенатори-республіканці США вважають, що єдиний шлях примусити Путіна до миру - через економічний тиск і силу. Тому підтримали підхід Дональда Трампа до Росії.

Сенатор США від штату Луїзіана, республіканець Джон Кеннеді, заявив, що російський диктатор "має кров під нігтями" і є "м’ясником" не лише українців, а й власного народу. А взаємодію з ним порівняв із "годуванням акули з руки", повідомляє Суспільне.

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"Путін розуміє тільки силу. З ним неможливо знайти спільну мову. Єдиний спосіб примусити його до переговорів - змусити голодувати його військову машину. Ми повинні вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції", - заявив Кеннеді.

Він зазначив, що Путін зневажливо ставиться до США й особисто до Трампа, а раніше "брехав ще до того, як навчився говорити".

/ Главред

Сенатор-республіканець від штату Огайо Берні Морено зазначив, що Путін "скоро дізнається", що Трамп - не Джо Байден, і з ним не вдасться грати в ігри.

"Убивства в Україні мають припинитися. І якщо Путін хоче затягнути це або грати - він дізнається, що Трамп у ці ігри не грає", - сказав Морено.

Сенатор Джеймс Ріш додав, що особисто спілкувався з Трампом про ситуацію. За його словами, президент США відчуває фрустрацію через дії Путіна, проте у Вашингтоні очікують змін найближчим часом.

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про джерело: Суспільне Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

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