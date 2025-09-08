Рус
РФ продовжить бити по Україні: Маломуж назвав три головні цілі атак перед зимою

Анна Ярославська
8 вересня 2025, 07:58
Росіяни певною мірою намагаються копіювати ЗСУ.
Ракетний удар, рятувальник
Росія б'є по логістиці та енергетиці, щоб зломити Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Головні тези:

  • РФ посилює атаки по Україні, щоб деморалізувати населення
  • Перед зимою удари по енергетичних об'єктах мають особливе значення для ворога
  • Росіяни копіюють тактику ЗСУ

Російська окупаційна армія продовжує масовані атаки по Україні. Головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

За його словами, напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:

  • залізничні станції;
  • шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;
  • об'єкти енергетики.

Генерал заявив, що росіяни певною мірою намагаються копіювати українців. При цьому вони швидко освоюють нову тактику.

Маломуж наголосив, що зараз росіяни намагаються захопити або перекрити вогнем усі логістичні шляхи української армії. А удари по українських енергетичних об'єктах відіграють для РФ особливо важливу роль перед настанням зими.

"Вони [окупанти] намагаються всі логістичні шляхи перекрити вогнем або захопити. Це вже намічається в найближчі два - три тижні", - наголосив ексглава Служби зовнішньої розвідки.

На думку генерала, українцям важливо бити по логістиці в глибокому і середньому тилу противника, а також у прифронтових ділянках. Це також означає, що потрібно атакувати залізницю, нафтопереробні підприємства і російські аеродроми.

"Це те, що дійсно системно знижує ударні можливості РФ по мирному українському населенню і по фронту", - зазначив Маломуж.

РФ продовжить бити по Україні: Маломуж назвав три головні цілі атак перед зимою
НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Ракетний удар по Україні 7 вересня - головне

Як писав Главред, у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Глава МВС України Ігор Клименко заявив, що найбільша російська атака була спрямована на столицю України.

Варто зазначити, що в Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Унаслідок одного з "прильотів" у Києві загинула молода мама та її двомісячний син. Вибухова хвиля була настільки сильною, що матір із сином викинуло з шостого поверху разом із ліжком.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що масована ракетно-дронова атака 7 вересня свідчить про небажання країни-агресора завершувати війну дипломатичним шляхом.

Як закінчити війну РФ проти України: думка експерта

Український публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников вважає, що війна Росії проти України завершиться, якщо ЗСУ вдасться зруйнувати енергетичний і військовий потенціал РФ.

"Зараз ми говоримо про третину російських НПЗ, які виведені з ладу, але нам потрібно, щоб 75% нафтопереробного комплексу РФ перетворилися на руїни. До того ж щоб із тих 75% понад 50% не можна було відновити. Для цього потрібні систематичні удари українськими та західними ракетами по нафтопереробних заводах Росії. Також потрібні удари по військових об'єктах РФ, зокрема й по тих, що знаходяться під землею", - заявив він.

"Лише за таких умов ми можемо сподіватися, що в наступні роки президент РФ задумається про припинення війни, звісно, якщо зброю для Росії не вироблятимуть КНР і КНДР. Поки ніхто в Москві взагалі не думає в цьому напрямку", - додав Портников.

Про персону: Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

