З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

Спецпредставник США Келлог попереджає про небезпечні наслідки масованої атаки та загострення конфлікту.

Спецпредставник Трампа прокоментував нічну масовану атаку / Колаж: Главред, фото: wikipedia, ДСНС

Масована ракетно-дронова атака, яку Росія здійснила вночі 7 вересня по українських містах, свідчить про небажання країни-агресора завершувати війну дипломатичним шляхом. Таку оцінку дав спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог у мережі Х.

"Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Росія, схоже, загострює ситуацію, і найбільша атака за всю історію війни вразила офіси Кабінету Міністрів України в Києві", – зазначив Келлог. відео дня

Він нагадав, що під час візиту до України два тижні тому відвідував разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко будівлю уряду, по якій згодом влучили російські ракети.

Ескалація та ризики конфлікту

"Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну. Атака не була сигналом того, що Росія хоче дипломатично припинити цю війну", – додав спецпредставник.

Мотиви Росії: думка експерта

Російські повітряні удари по Києву, ймовірно, триватимуть, і столиця має бути готовою до найгіршого сценарію. Однією з головних цілей ворога можуть стати урядовий квартал та інші стратегічно важливі об’єкти, зазначає військовий експерт Ігор Романенко в інтерв’ю ТСН.

За словами Романенка, перший мотив росіян — це морально-психологічний тиск на мешканців Києва. Вони добре розуміють, що місто є центром ухвалення ключових рішень. Саме тому на початку війни Кремль робив ставку на захоплення столиці і нині продовжує цю стратегію, завдаючи регулярних ударів.

Другий мотив, додає експерт, полягає у прагненні виснажити українську систему ППО. Для цього Росія активно застосовує дрони-камікадзе "Шахед", попри їхню низьку точність.

Романенко підкреслює, що атаки на Київ не припиняться найближчим часом, і владі та громадянам слід готуватися до різних сценаріїв розвитку подій, включно з найнебезпечнішими варіантами.

Атака на Україну 7 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Згодом стало відомо, що в Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю Уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Окрім цього у Святошинському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку спочатку рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявилися 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

