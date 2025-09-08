Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

Руслан Іваненко
8 вересня 2025, 01:20оновлено 8 вересня, 02:27
647
Ударні БпЛА "Герань" рухаються в бік Київської області, мешканців закликають залишатися в укриттях.
Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом
Російські дрони атакують Київщину, ППО реагує на загрозу / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Російські дрони атакували Київщину, чути вибухи в Трипіллі та Українці
  • У Чернігівській та Полтавській областях зафіксовано скупчення БпЛА

Російські загарбники знову атакували Київську область ударними безпілотниками. У ніч проти 8 вересня жителі регіону почули вибухи. У Київській ОВА підтвердили роботу протиповітряної оборони.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Адміністрація закликала мешканців дотримуватися правил безпеки. "Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – наголосили у владі.

За даними моніторингових каналів, ударні БпЛА "Герань-2/3" атакували Трипілля та Українку, а звуки вибухів були чутні навіть у Києві. Про це повідомили в "monitoringwar".

У Чернігівській та Полтавській областях зафіксовано скупчення груп цих ударних дронів, які рухаються в напрямку Київської області.

Канал "Розвідка України" додав: "Всі йдуть вздовж русла Дніпра в бік Українки, Трипілля".

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом
Шахед / Інфографіка: Главред

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини.Live", у деяких населених пунктах поблизу Києва та окремих районах столиці спостерігаються перебої зі світлом. Зазначаєм, що ця інформація наразі надходить лише з Telegram-каналів, офіційного підтвердження проблем із електропостачанням поки що немає.

Атака на Украину 7 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

01:20Війна
"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

00:39Політика
З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

23:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Ракам - витрати, Левам - випробування

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Ракам - витрати, Левам - випробування

Останні новини

02:30

Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана

01:30

Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

01:20

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

00:54

Наступний бій Усика обіцяє інтригу: в команді боксера назвали несподіваного суперника

00:39

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
07 вересня, неділя
23:57

Червоне світло не завжди "стоп": три законні випадки, коли можна проїхати

23:39

Різдво Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити 8 вересня

23:04

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

22:40

"Цілі досягнуто": у РФ цинічно висловилися про вбивство мирних людей у Києві

Реклама
22:26

Блискуче волосся: стиліст Кардаш'ян розкрив секрет зірки

22:14

Українців можуть позбавити субсидії: стало відомо, хто в зоні ризику

22:04

Сприятливі дні: що робити на городі у вересні за місячним календарем 2025Відео

21:59

Скоро пошлють: за що чоловіка Лорак ненавидять у російській зірковій тусовці

21:40

Маски скинуто, ілюзій не залишилося навіть у Білому доміПогляд

21:23

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФВідео

21:03

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментувала останню атаку на Київ

20:49

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

20:48

Тренди взуття на осінь: гайд по найактуальніших моделях холодного сезону

20:37

Відео

20:21

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

Реклама
20:13

Вода – найважливіша речовина на Землі

19:48

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:42

Зірка "МастерШеф" після народження близнят зізналася, чи готова знову стати мамою

19:37

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:30

"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

19:14

Чорнобиль: історія катастрофи, яку намагалися приховати

18:55

Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

18:51

Дзвонять і мовчать: що насправді відбувається під час "німих" дзвінківВідео

18:42

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собака облизує свої губи

18:33

"Вони вилетіли з шостого поверху": нові деталі загибелі мами з дитиною у КиєвіФотоВідео

18:28

Тямущі сантехніки кладуть один інгредієнт: як "пробити" злив легко і за хвилинуВідео

18:08

Що показав російський удар по Кабміну - українців попередили про нову небезпеку

17:50

Коли дружба - валіза без ручки: 9 ознак, що стосункам кінець

17:30

"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФВідео

17:28

Які "прізвиська" були у російських царів - розкрито нюанс, який замовчують в РФВідео

17:19

"Гарантія безпеки для РФ": Кадиров назвав умову закінчення війни в Україні

16:44

Підстаркувата тітка в штанях на шпильці: що коїться з Ані Лорак

16:35

Всі будуть здивовані, як це смачно: простий рецепт неймовірної намазки на хліб

16:30

Знищено основний об'єкт НПЗ: деталі "вогняного" удару ЗСУ та підпільників РФ

15:27

Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних "прильотів" на Брянщині

Реклама
15:22

"Не повернути": Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильотуВідео

15:13

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

15:00

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по УкраїніФото

14:28

Спочатку там був океан: таємниця українських Карпат, про яку знають одиниціВідео

14:26

4 загиблих і 44 поранених: Зеленський анонсував "відповідь" на цинічну атаку РФ

14:19

Пташка з Азовсталі потрапила в ДТП - подробиці

13:51

"У важкому стані": постраждала під час атаки на Київ вагітна жінка народилаФото

13:21

В Україні литимуть дощі з грозами: коли антициклон різко змінить погоду

13:17

Чи можна давати молоко котам: відповідь здивує багатьох власниківВідео

13:09

"Страшна ніч": вагітна дружина футболіста Судакова показала "приліт" у їхній будинок

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти