Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

Коротко:
- Російські дрони атакували Київщину, чути вибухи в Трипіллі та Українці
- У Чернігівській та Полтавській областях зафіксовано скупчення БпЛА
Російські загарбники знову атакували Київську область ударними безпілотниками. У ніч проти 8 вересня жителі регіону почули вибухи. У Київській ОВА підтвердили роботу протиповітряної оборони.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – йдеться у повідомленні.відео дня
Адміністрація закликала мешканців дотримуватися правил безпеки. "Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – наголосили у владі.
За даними моніторингових каналів, ударні БпЛА "Герань-2/3" атакували Трипілля та Українку, а звуки вибухів були чутні навіть у Києві. Про це повідомили в "monitoringwar".
У Чернігівській та Полтавській областях зафіксовано скупчення груп цих ударних дронів, які рухаються в напрямку Київської області.
Канал "Розвідка України" додав: "Всі йдуть вздовж русла Дніпра в бік Українки, Трипілля".
Як повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини.Live", у деяких населених пунктах поблизу Києва та окремих районах столиці спостерігаються перебої зі світлом. Зазначаєм, що ця інформація наразі надходить лише з Telegram-каналів, офіційного підтвердження проблем із електропостачанням поки що немає.
Атака на Украину 7 сентября - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.
Про джерело: 24 канал
24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.
Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.
Мовить з 1 березня 2006 року.
24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.
