Вперше за весь час війни: Росія вдарила по Кабміну в Києві, яка зараз ситуація

Загоряння будівлі Кабміну внаслідок російського обстрілу столиці локалізовано, вже відомо про понад 20 постраждалих у Києві, вказує глава МВС Клименко.

Україна звернулась до світу із важливим закликом після атаки РФ / Колаж Главред, фото: ДСНС Києва

Пожежу внаслідок удару РФ по Кабміну вдалось локалізувати

У Святошинському районі загинуло двоє людей

МЗС закликало інші країни до негайної відповіді на дії Москви

В ніч на 7 вересня російські окупаційні війська завдали наймасованішого удару по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Найбільша атака була спрямована на столицю України. Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

За його словами, на місцях вибухів працюють екстрені служби — рятувальники ДСНС та поліція діють разом, роблячи все можливе для порятунку людей. У Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі триває гасіння пожежі, розбір завалів та ліквідація наслідків обвалу частини будинку.

"На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Більше 20 осіб травмовані. Влучання також у будівлю Уряду України. Рятувальники локалізували пожежу площею понад 1 тис. кв. метрів та продовжують її гасіння", - йдеться у повідомленні.

Клименко додав, що загалом у столиці задіяно близько 400 рятувальників, майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери. Злагоджена робота рятувальників і поліцейських рятує життя та доводить, що українська стійкість сильніша за будь-який терор.

Реакція МЗС - Україна звернулась до світу після масованого удару РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову масовану атаку Росії проти України, підкресливши, що зростання терору вимагає рішучої відповіді від союзників. Вперше за одну ніч було застосовано понад 800 дронів і ракет. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури в Києві, Одесі, Кременчуці, Кривому Розі, Запоріжжі та інших містах.

"Вперше від початку повномасштабної війни Росія завдала удару по будівлі Уряду України в Києві. Це саме по собі є серйозною ескалацією. Найбільший цинізм у тому, що ці жорстокі атаки відбуваються саме тоді, коли президент Трамп докладає всіх зусиль для досягнення миру. Але замість того, щоб відповісти на ці зусилля та погодитися на зустріч лідерів, Путін відкидає дипломатію і посилює терор", - йдеться у повідомленні глави МЗС.

Сибіга наголосив, що зупинити ескалацію може лише посилений тиск на Москву, адже російська воєнна машина тримається на доходах від нафти й газу. Він закликав союзників перекрити ці джерела фінансування, щоб пришвидшити завершення війни.

За його словами, нові "антирекорди" терору з боку Росії потребують негайних дій — запровадження суворіших санкцій і додаткового посилення України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Очікування результатів не дасть — діяти потрібно вже зараз.

Для чого РФ могла вдарили по урядовому кварталу - думка експерта

Як раніше писав Главред, Росія може застосувати багаторівневу тактику ударів, спрямованих не лише по інфраструктурі, а й по центрах управління, а також не виключені замахи на ключових представників влади. Про це в коментарі для ТСН.ua 6 червня 2025 року заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він додав, що серед потенційних цілей може бути й урядовий квартал у Києві.

"Це моя особиста точка зору: можливо, вони спробують завдати удару по центру ухвалення рішень. Росіянам важлива саме візуальна складова. Звичайні удари вже нікого не шокують, а от створити "гучну картинку" для світу - ось що вони можуть планувати", - пояснив він.

Удар по Україні 7 вересня - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. За даними моніторингових груп, цей обстріл, що тривав понад 11 годин, може стати рекордним за кількістю БпЛА та їхніх імітацій. Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів та інші міста.

Внаслідок обстрілу вперше постраждала будівля українського уряду. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про пошкодження даху та верхніх поверхів.

За інформацією Повітряних сил, цього разу ворог завдав комбінованого удару, задіявши ракети наземного базування та дрони-камікадзе. Радіотехнічні війська виявили та супроводили загалом 823 ворожі повітряні цілі.

