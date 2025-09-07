Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментувала останню атаку на Київ

Руслан Іваненко
7 вересня 2025, 21:03
1127
Віктор Ягун пояснює, чому атака дронів тимчасова і не гарантує успіху ворогаю.
Киев
Українські сили посилюють захист столиці / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Атака стала сигналом для українських військових щодо загроз
  • Ворог намагається бити по мостах через Дніпро

Російські безпілотники пробили одну з найпотужніших зон протиповітряної оборони в центрі Києва, однак ворогу не варто надто радіти. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014–2015 роках та директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун.

відео дня

"У нас була інформація про те, що є певні модернізації, які вони (росіяни, - ред.) випробовували останні місяці, і ми знали про ці модернізації. Я думаю, що наші працюють над цим, і ми знаємо точно, що навіть оця програма дронів-перехоплювачів, вона все ж таки була більш зорієнтована на старі 'шахеди', 'Герані'. А ті, що зараз вони використовують більш модернізовані і фактично виготовлені вже цілком в Росії, вони мають певні зміни, швидкість, висоту польоту, і вони справді можуть обходити наші сили ППО", – зазначив Ягун.

Реакція українських військових

За його словами, атака стала сигналом для українських військових, які зараз активно працюють над протидією.

"Я б не дуже тішився на місці ворога, що їм все вдалося. Я думаю, що це одномоментна така річ", – підкреслив генерал-майор.

Небезпечна тенденція ворога

Водночас Ягун звернув увагу на небезпечну тенденцію ворога.

"Це те, що вони завжди казали: бити по мостах через Дніпро. Якщо міст в Кременчуці – це якраз та справа, яку вони почали робити, то однозначно треба зрозуміти, що вони зрозуміли, що через Дніпро їм не перейти і намагаються таким чином відділити частину України, яка знаходиться на правобережжі, від тої частини, яка на лівому березі. І це досить погана тенденція, як на мене", – зазначив він.

Ягун наголосив, що таку загрозу потрібно ліквідувати та продемонструвати, що Україна здатна захистити території під своїм контролем.

Шахед / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка

Експерт Віталій Криволап підкреслив, що удар по даху Кабміну має показовий характер і висвітлює наявні проблеми в роботі системи протиповітряної оборони."Цей квартал дійсно є найбільш захищеним у Києві та в цілому на території України", – зазначив Криволап, наголошуючи, що навіть у такій зоні пробої у ППО свідчать про серйозні недоліки.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий координувати дії з європейськими партнерами для запровадження нових санкцій проти країн, які закуповують російську нафту. Відповідаючи на запитання після масованої атаки РФ, він підкреслив, що Захід може спільно працювати над тим, щоб "обвалити" економіку Росії.

Крім того, начальник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія понад півтора року працює над створенням надводних дронів і вже розробила кілька моделей.

Нагадаємо, що Російський удар по урядовому кварталу та ураження будівлі Кабміну є досить показовим. Росія планує й надалі нарощувати виробництво ударних БпЛА для атак по Україні. Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Читайте також:

Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

21:23Україна
"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:48Війна
Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

Останні новини

21:40

Маски скинуто, ілюзій не залишилося навіть у Білому домі

21:23

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФВідео

21:03

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментувала останню атаку на Київ

20:49

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

20:48

Тренди взуття на осінь: гайд по найактуальніших моделях холодного сезону

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
20:37

Відео

20:21

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

20:13

Вода – найважливіша речовина на Землі

19:48

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

Реклама
19:42

Зірка "МастерШеф" після народження близнят зізналася, чи готова знову стати мамою

19:37

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:30

"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

19:14

Чорнобиль: історія катастрофи, яку намагалися приховати

18:55

Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

18:51

Дзвонять і мовчать: що насправді відбувається під час "німих" дзвінківВідео

18:42

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собака облизує свої губи

18:33

"Вони вилетіли з шостого поверху": нові деталі загибелі мами з дитиною у КиєвіФотоВідео

18:28

Тямущі сантехніки кладуть один інгредієнт: як "пробити" злив легко і за хвилинуВідео

18:08

Що показав російський удар по Кабміну - українців попередили про нову небезпеку

17:50

Коли дружба - валіза без ручки: 9 ознак, що стосункам кінець

Реклама
17:30

"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФВідео

17:28

Які "прізвиська" були у російських царів - розкрито нюанс, який замовчують в РФВідео

17:19

"Гарантія безпеки для РФ": Кадиров назвав умову закінчення війни в Україні

16:44

Підстаркувата тітка в штанях на шпильці: що коїться з Ані Лорак

16:35

Всі будуть здивовані, як це смачно: простий рецепт неймовірної намазки на хліб

16:30

Знищено основний об'єкт НПЗ: деталі "вогняного" удару ЗСУ та підпільників РФ

15:27

Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних "прильотів" на Брянщині

15:22

"Не повернути": Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильотуВідео

15:13

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

15:00

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по УкраїніФото

14:28

Спочатку там був океан: таємниця українських Карпат, про яку знають одиниціВідео

14:26

4 загиблих і 44 поранених: Зеленський анонсував "відповідь" на цинічну атаку РФ

14:19

Пташка з Азовсталі потрапила в ДТП - подробиці

13:51

"У важкому стані": постраждала під час атаки на Київ вагітна жінка народилаФото

13:21

В Україні литимуть дощі з грозами: коли антициклон різко змінить погоду

13:17

Чи можна давати молоко котам: відповідь здивує багатьох власниківВідео

13:09

"Страшна ніч": вагітна дружина футболіста Судакова показала "приліт" у їхній будинок

13:07

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

13:01

"Перетне кордон країни НАТО": Пенс попередив про загрозу нового вторгнення РФ

12:34

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

Реклама
12:26

Цвіль та волога навіть не з'являться: яку рослину потрібно поставити біля вікнаВідео

12:16

Заходили не лише з Росії: ворог атакував Україну з території іншої держави, деталі

11:53

Українські підрозділи відбили багато територій біля Покровська - Сирський

11:43

Температура почне падати: синоптикиня назвала дату відчутного похолодання

11:40

Яке кіно дивиться Володимир Зеленський: топ-4 улюблених фільмів президента УкраїниВідео

11:31

Що доводило росіян до сказу: журналіст зробив важливе зізнання після полону

11:05

НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

10:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:41

РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

10:29

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти