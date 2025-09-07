"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментувала останню атаку на Київ

Віктор Ягун пояснює, чому атака дронів тимчасова і не гарантує успіху ворогаю.

Українські сили посилюють захист столиці / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Атака стала сигналом для українських військових щодо загроз

Ворог намагається бити по мостах через Дніпро

Російські безпілотники пробили одну з найпотужніших зон протиповітряної оборони в центрі Києва, однак ворогу не варто надто радіти. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014–2015 роках та директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун.

"У нас була інформація про те, що є певні модернізації, які вони (росіяни, - ред.) випробовували останні місяці, і ми знали про ці модернізації. Я думаю, що наші працюють над цим, і ми знаємо точно, що навіть оця програма дронів-перехоплювачів, вона все ж таки була більш зорієнтована на старі 'шахеди', 'Герані'. А ті, що зараз вони використовують більш модернізовані і фактично виготовлені вже цілком в Росії, вони мають певні зміни, швидкість, висоту польоту, і вони справді можуть обходити наші сили ППО", – зазначив Ягун.

Реакція українських військових

За його словами, атака стала сигналом для українських військових, які зараз активно працюють над протидією.

"Я б не дуже тішився на місці ворога, що їм все вдалося. Я думаю, що це одномоментна така річ", – підкреслив генерал-майор.

Небезпечна тенденція ворога

Водночас Ягун звернув увагу на небезпечну тенденцію ворога.

"Це те, що вони завжди казали: бити по мостах через Дніпро. Якщо міст в Кременчуці – це якраз та справа, яку вони почали робити, то однозначно треба зрозуміти, що вони зрозуміли, що через Дніпро їм не перейти і намагаються таким чином відділити частину України, яка знаходиться на правобережжі, від тої частини, яка на лівому березі. І це досить погана тенденція, як на мене", – зазначив він.

Ягун наголосив, що таку загрозу потрібно ліквідувати та продемонструвати, що Україна здатна захистити території під своїм контролем.

Шахед / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка

Експерт Віталій Криволап підкреслив, що удар по даху Кабміну має показовий характер і висвітлює наявні проблеми в роботі системи протиповітряної оборони."Цей квартал дійсно є найбільш захищеним у Києві та в цілому на території України", – зазначив Криволап, наголошуючи, що навіть у такій зоні пробої у ППО свідчать про серйозні недоліки.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий координувати дії з європейськими партнерами для запровадження нових санкцій проти країн, які закуповують російську нафту. Відповідаючи на запитання після масованої атаки РФ, він підкреслив, що Захід може спільно працювати над тим, щоб "обвалити" економіку Росії.

Крім того, начальник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія понад півтора року працює над створенням надводних дронів і вже розробила кілька моделей.

Нагадаємо, що Російський удар по урядовому кварталу та ураження будівлі Кабміну є досить показовим. Росія планує й надалі нарощувати виробництво ударних БпЛА для атак по Україні. Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

