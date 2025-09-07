Рус
"Цілі досягнуто": у РФ цинічно висловилися про вбивство мирних людей у Києві

Ангеліна Підвисоцька
7 вересня 2025, 22:40
Російські окупанти атакували житлові будинки в Києві ударними безпілотниками і вбили людей.
Міноборони РФ цинічно висловилося про удар по Києву

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну ракетами і Шахедами
  • Внаслідок ударів по житлових будинках загинули люди
  • Міноборони РФ цинічно прокоментувало вбивство цивільних

Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед". Під комбінованою атакою був і Київ. Після цього Москва спробувала виправдатися і перекласти всю провину на Україну. Міноборони РФ зробило цинічну заяву.

Росія, яка била прямо по житлових будинках і вбила мирних людей і дітей, відкрито заявляє, що всі "цілі було досягнуто, у призначені об'єкти уражено". При цьому там називають цілями зовсім інші об'єкти і навіть не згадують про удари по багатоквартирних будинках.

"Сьогодні, 7 вересня 2025 року, Збройними Силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю та ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах виробництва, збирання, ремонту, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів, а також по військових авіабазах у центральній, південній та східній частинах України, зокрема по промисловому підприємству "Київ-67" на західній околиці м. Києва та по логістичній базі "СТ СТ" на західній околиці м. Києва і по логістичній базі "СТС" на західній околиці м. Києва.Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено. По інших об'єктах у межах Києва ударів не завдавали", - пише Міноборони РФ.

Атака на Україну 7 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Згодом стало відомо, що в Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю Уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Окрім цього у Святошинському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку спочатку рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявилися 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Міноборони РФ вторгнення Росії ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
