'Вони вилетіли з шостого поверху': нові деталі загибелі мами з дитиною у Києві

Сусіди та знайомі загиблої Вікторії розповіли, ким була жінка та як вона загинула.

РФ вбила у Києві жінку з немовлям / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Facebook

Що відомо:

РФ атакувала Київ "Шахедами"

Один із дронів вдарив по багатоквартирному будинку

Унаслідок атаки загинули Вікторія Гребенюк та її 2-місячний син

Російські окупанти атакували житлові будинки у Києві. Внаслідок влучання загинула молода мама та її двомісячний син. Вибухова хвиля була настільки сильною, що матір з сином викинуло з шостого поверху разом з ліжком. Про це розповіла сусідка, відео розлетілось в Мережі.

Родина лише нещодавно переїхала, жінка народила дитину.

"Вони нещодавно сюди приїхали, квартиру купили, ремонт зробили. Вона вагітна була, народила близько трьох місяців тому. Їх викинуло з шостого поверху разом з ліжком ... Це така страшна сила, щоб "Шахед" стільки руйнувань наробив", - розповідає сусідка.

Також відомо, що під завалами перебуває чоловік. Спершу він повідомив рідним, що живий, але потім відбувався обвал. Нині зв'язку з постраждалим немає.

"Сусід під завалами лежить, ще не можуть його звільнити. Спершу він встиг сказати тещі, що його брилами привалило, а потім почали лити воду, руйнування пішло далі, невідомо що з ним. Він в нас "ППОшник", тільки прийшов з чергування", - розповіла сусідка.

Дивіться відео про загибель мами з дитиною у Києві:

Росіяни вбили у Києві жінку з немовлям / фото: скріншот

Загибель мами і сина - що про них відомо

Загиблою жінкою виявилась Вікторія Гребенюк. Їй було всього 32 роки. ЇЇ сину Роману було всього два місяці.

Подруга загиблої жінки Марина Новак розповіла про те, якою чудовою людиною була Вікторія.

"Моя люба подруго, я не вірю, ти тільки отримала таке омріяне життя, родину, чоловіка, маленького синочка. Це все не мало б бути. Я дуже тебе люблю. Сьогодні загинула моя Віка разом із двомісячним сином. Віка, яка понад усе любила життя і людей, через кляту Росію, пряме влучання у будинок", - написала подруга.

Вікторія працювала у благодійній організації "100 відсотків життя. Київський регіон". Її колега Юля Мельник не може стримати сліз через цю втрату.

"Сьогодні Росія вбила чудову людину, красиву жінку і неймовірну маму разом з її таким довгоочікуваним синочком. Вікторія була неймовірно доброю, порядною і прекрасною людиною. Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм. Царство небесне Вікторії і її синочку Роману. Сил рідним пережити цю втрату", - написала Юля Мельник.

Атака на Україну 7 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Згодом стало відомо, що в Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку була пошкоджена будівля Уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Крім цього у Святошинському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку спершу рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявились 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

