Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Київ і область атакували ворожі ударні дрони, у кількох районах виникли пожежі та постраждали люди.

Влада закликає мешканців столиці та Київщини залишатися в укриттях

Київ та Київська область зазнали атак ворожих дронів

Пожежі сталися в Оболонському районі столиці

Постраждалі є у Солом’янському та Вишгородському районах

У ніч на 5 лютого ударні безпілотники країни-агресора досягли Києва. У різних районах столиці мешканці чули вибухи. У Київській міській військовій адміністрації попереджали про рух ворожих БпЛА над містом.

За інформацією очільника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки в Оболонському районі сталося загоряння автомобілів на парковці.

Також повідомлялося про наслідки у Святошинському районі, однак згодом ці дані не підтвердилися — пожеж та постраждалих там немає.

Водночас у Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Інформація щодо її стану уточнюється.

Наслідки у Київській області

Крім столиці, під ударами дронів опинилися населені пункти Київщини. За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, у Вишгородському районі постраждав чоловік: його госпіталізували з рваною раною грудної клітини, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.

Атака триває. Влада закликає жителів Києва та області залишатися у безпечних місцях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Як Україна планує боротися з ворожими дронами - думка експерта

За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Україна має намір посилювати "малу" протидронову оборону, щоб ефективно боротися з безпілотниками типу "Шахед". Він пояснив, що Міноборони вже запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле з радарами, які працюватимуть на основі штучного інтелекту.

"ШІ дозволить передбачати ймовірне переміщення ворожих Шахедів у конкретні моменти, а українські дрони-перехоплювачі зможуть націлюватися на них більш точково", — зазначив Криволап.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-терорист Росія планує другий етап масованого ракетно-дронового удару по території України. Станом на 4 лютого, за даними моніторингу, на аеродромах "Оленья" та "Дягилево" перебувають щонайменше три споряджені борти ТУ-95МС, а на Далекому Сході – чотири Ту-160. Ще один ТУ-95МС передислокувався з "Оленья" на аеродром "Енгельс" для спорядження крилатими ракетами.

Крім того, російські окупаційні війська завдали удару по спальному району Запоріжжя. Кількість поранених зростає, є загиблі. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також в ніч на 4 лютого армія РФ здійснила чергову атаку на Одесу. Зафіксовано "прильоти". Подробиці розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

