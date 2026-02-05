Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Коротко:
- Київ та Київська область зазнали атак ворожих дронів
- Пожежі сталися в Оболонському районі столиці
- Постраждалі є у Солом’янському та Вишгородському районах
У ніч на 5 лютого ударні безпілотники країни-агресора досягли Києва. У різних районах столиці мешканці чули вибухи. У Київській міській військовій адміністрації попереджали про рух ворожих БпЛА над містом.
За інформацією очільника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки в Оболонському районі сталося загоряння автомобілів на парковці.
Також повідомлялося про наслідки у Святошинському районі, однак згодом ці дані не підтвердилися — пожеж та постраждалих там немає.
Водночас у Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Інформація щодо її стану уточнюється.
Наслідки у Київській області
Крім столиці, під ударами дронів опинилися населені пункти Київщини. За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, у Вишгородському районі постраждав чоловік: його госпіталізували з рваною раною грудної клітини, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.
Атака триває. Влада закликає жителів Києва та області залишатися у безпечних місцях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Як Україна планує боротися з ворожими дронами - думка експерта
За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Україна має намір посилювати "малу" протидронову оборону, щоб ефективно боротися з безпілотниками типу "Шахед". Він пояснив, що Міноборони вже запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле з радарами, які працюватимуть на основі штучного інтелекту.
"ШІ дозволить передбачати ймовірне переміщення ворожих Шахедів у конкретні моменти, а українські дрони-перехоплювачі зможуть націлюватися на них більш точково", — зазначив Криволап.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-терорист Росія планує другий етап масованого ракетно-дронового удару по території України. Станом на 4 лютого, за даними моніторингу, на аеродромах "Оленья" та "Дягилево" перебувають щонайменше три споряджені борти ТУ-95МС, а на Далекому Сході – чотири Ту-160. Ще один ТУ-95МС передислокувався з "Оленья" на аеродром "Енгельс" для спорядження крилатими ракетами.
Крім того, російські окупаційні війська завдали удару по спальному району Запоріжжя. Кількість поранених зростає, є загиблі. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також в ніч на 4 лютого армія РФ здійснила чергову атаку на Одесу. Зафіксовано "прильоти". Подробиці розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
