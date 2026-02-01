Україна планує рятуватися від Шахедів 'малою' ППО: експерт оцінив шанси на успіх

Криволап пояснив, за яким принципом має працювати "мала" ППО.

Що передбачає "мала" протидронова ППО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Що сказав Криволап:

Україна буде намагатися боротися з дронами РФ по-новому

За допомогою ШІ українські дрони-перехоплювачі будуть цілитися прямо у ворожий дрон

Чи буде ефективною нова стратегія наразі невідомо

Україна планує розвивати "малу" протидронову протиповітряну оборону, щоб боротися з дронами типу "Шахед" країни-агресорки Росії. Авіаційний експерт Костянтин Криволап 24 каналу розповів, як ця ППО може працювати.

Міноборони України вже запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле з радарами, розробленими завдяки штучного інтелекту. Експерт зауважив, що ШІ доведеться прораховувати, де в певний момент може перебувати ворожий Шахед, після чого туди націлюватимуться українські дрони-перехоплювачі.

Однак Криволап наголошує, що наразі неможливо спрогнозувати, наскільки ефективною буде нова концепція. Він вважає, що зараз треба використовувати більше легкомоторної авіації, запускати саме цей процес.

"Потрібні пересувні аеростати, аби надійно з великої висоти (500 метрів – 1,5 кілометра) бачити далеко ці "Шахеди" й розуміти більш точно, де вони перебувають. Тоді можна буде реалізовувати на інших принципах перехоплення. Нині в нас такого перехоплення немає. Дрони прилітають до міста, потім над ним ми починаємо їх ловити", - додав він.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Україна посилює боротьбу з безпілотниками РФ - думка фахівця

Главред писав, що за словами радника глави Міноборони з технологічних напрямків Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", компанія SpaceX почала заважати росіянам використовувати термінали Starlink для ударів дронами по Україні.

Це роблять на прохання Міноборони України. Він також зазначив, що подібні рішення є екстреними. Незабаром це може спричинити більш глобальні та продумані рішення.

Атаки дронів РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти завдали удару дроном по багатоповерховому будинку в Білогородці на Київщині. В результаті атаки загинули дві людини і ледь не загинула 4-річна дівчинка.

Раніше стало відомо, що 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. У Голосіївському районі Києва в результаті влучання в торець житлового 17-поверхового будинку сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів.

Напередодні повідомлялося, що у ніч на 28 січня Росія обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. У Київському районі міста безпілотник влучив по території православного монастиря.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

