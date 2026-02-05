Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

Коротко:
- У Харкові та області оголошено I рівень небезпеки
- У Харківській області на дорогах можлива ожеледь
У Харкові та Харківській області на сьогодні, 5 лютого, оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
"Протягом доби 5 лютого 2026 року по місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця", - попереджають синоптики.
Через це в Харківській області оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Водіїв і пішоходів закликають бути уважними та обережними на дорогах.
5 лютого в Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. По області опадів не очікується. Збережеться ожеледь, на дорогах - ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря 6-11° морозу. У Харкові сьогодні також без опадів, ожеледь і обмерзання на дорогах. Вітер 5-10 м/с. Температура повітря 8-10° морозу.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.
"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Без опадів", - йдеться в повідомленні.
Вітер східний, 3, 6 м/с.
Температура повітря вдень буде -10° ... 8°. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -11° ... 10°.
Погода протягом тижня
Метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні в перший тиждень лютого буде холодною з різкими коливаннями температур в різних регіонах і незначними опадами.
За його словами, тільки в другій половині тижня в західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявляв, що в Україні пік аномальних морозів минув, але холодна погода збережеться як мінімум до 4 лютого. В середині місяця очікується нова хвиля похолодання.
На жителів Одеського регіону чекають хмарність з проясненнями, місцями опади, ожеледь і поривчастий вітер. В цілому, в Одеській області потеплішає.
Також відомо, що в четвер на Полтавщину повернуться опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря підвищиться до 13-18 градусів морозу вночі і 7-12 градусів морозу вдень.
