Названо цілі та дата: Росія готує "другу хвилю" масового удару

Країна-терорист Росія планує другий етап масованого ракетно-дронового удару по території України.

Авіаційна активність

Як повідомляє моніторинговий канал, після першого масованого удару в ніч на 3 лютого шість бортів ТУ-95МС здійснили посадку на аеродром "Оленья".

Два літаки ТУ-95МС залишили європейську частину РФ та перекинулись на Далекий Схід.

Станом на 4 лютого, за даними моніторингу, на аеродромах "Оленья" та "Дягилево" перебувають щонайменше три споряджені борти ТУ-95МС, а на Далекому Сході – чотири Ту-160. Ще один ТУ-95МС передислокувався з "Оленья" на аеродром "Енгельс" для спорядження крилатими ракетами.

Морські носії ракет

Крім того, у Новоросійську вже готові до застосування два надводні та один підводний носій ракет "Калібр", які не були використані під час удару 3 лютого. Таким чином, сумарний залп морських носіїв може становити 22 ракети типу "Калібр".

Ймовірні цілі удару

Аналітики зазначають, що ймовірними цілями удару можуть стати енергетична інфраструктура Києва та Київської області, а також газова, нафтопереробна та енергетична інфраструктура на заході України.

Терміни можливого удару

За інформацією моніторингового каналу, нанесення удару Росією ймовірно відбудеться після завершення тристоронніх переговорів, у період 7–10 лютого.

