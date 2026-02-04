Рус
Удар дронів по Одесі: є "прильоти", спалахнули пожежі - що відомо

Анна Ярославська
4 лютого 2026, 06:52
1125
Постраждав двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджені автомобілі, школа та дитячий садок.
Атака дронів на Одесу
Одеса була під атакою ворожих безпілотників / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA/1085

Коротко:

  • Пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру в двох районах міста
  • Врятовано чотирьох людей
  • Комунальні служби ліквідують наслідки атаки

В ніч на 4 лютого армія РФ здійснила чергову атаку на Одесу. Зафіксовано "прильоти". Подробиці розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки є пошкодження цивільної та промислової інфраструктури в двох районах. Постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано дах, пошкоджено перекриття в квартирах, вибуховою хвилею вибито скло в сусідніх будівлях. Пошкоджено автомобілі. Також постраждала школа і дитячий садок. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, виникла пожежа.

відео дня

Співробітники ДСНС врятували чотирьох осіб. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці.

Комунальні служби приступили до ліквідації наслідків атаки і закриття вибитих вікон. Тривають обстеження.

  • Атака дронів на Одесу
    Атака дронів на Одесу Фото: t.me/odesaMVA/1085
  • Атака дронів на Одесу
    Атака дронів на Одесу Фото: t.me/odesaMVA/1085
  • Атака дронів на Одесу
    Атака дронів на Одесу Фото: t.me/odesaMVA/1085
  • Атака дронів на Одесу
    Атака дронів на Одесу Фото: t.me/odesaMVA/1085
  • Атака дронів на Одесу
    Атака дронів на Одесу Фото: t.me/odesaMVA/1085

Атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, Одеса страждає від ворожих ударів майже щоночі.

В ніч на 3 лютого армія РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Одеській області. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. Внаслідок атаки понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання.

В ніч на 29 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними БПЛА. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

В ніч на 28 січня Росія також обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. Зафіксовано влучання БПЛА в приватний житловий будинок.

Вночі 27 січня російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи вимагають тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

Навіщо Росії Одеса: думка експерта

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що Росія не відмовилася від планів захопити Одесу і Миколаїв, а також прагне встановити контроль над Затокою в Одеській області. Селище має стратегічне значення для ворога.

За його словами, спроби РФ просунутися в напрямку Одеси і Миколаєва пов'язані насамперед з бажанням контролювати ключові торговельні шляхи. У той же час особливий інтерес для росіян представляє Затока.

"Я не хочу претендувати на якусь військову достовірність, але моя суб'єктивна думка - у них був розрахунок взяти під контроль Затоку для того, щоб створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили в Придністров'ї", - припустив Тимочко.

Інші новини:

Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса новини Одеси війна Росії та України атака дронів
18:06

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

17:56

Терехов - нардепам: ваша бездіяльність - це неповага до українського народу

17:46

Яка друга назва Луцька – історик зробив несподіване відкриттяВідео

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

