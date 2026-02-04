Удар дронів по Одесі: є "прильоти", спалахнули пожежі - що відомо

Постраждав двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджені автомобілі, школа та дитячий садок.

Коротко:

Пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру в двох районах міста

Врятовано чотирьох людей

Комунальні служби ліквідують наслідки атаки

В ніч на 4 лютого армія РФ здійснила чергову атаку на Одесу. Зафіксовано "прильоти". Подробиці розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки є пошкодження цивільної та промислової інфраструктури в двох районах. Постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано дах, пошкоджено перекриття в квартирах, вибуховою хвилею вибито скло в сусідніх будівлях. Пошкоджено автомобілі. Також постраждала школа і дитячий садок. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, виникла пожежа.

Співробітники ДСНС врятували чотирьох осіб. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці.

Комунальні служби приступили до ліквідації наслідків атаки і закриття вибитих вікон. Тривають обстеження.

Атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, Одеса страждає від ворожих ударів майже щоночі.

В ніч на 3 лютого армія РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Одеській області. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. Внаслідок атаки понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання.

В ніч на 29 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними БПЛА. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

В ніч на 28 січня Росія також обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. Зафіксовано влучання БПЛА в приватний житловий будинок.

Вночі 27 січня російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи вимагають тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

Навіщо Росії Одеса: думка експерта

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що Росія не відмовилася від планів захопити Одесу і Миколаїв, а також прагне встановити контроль над Затокою в Одеській області. Селище має стратегічне значення для ворога.

За його словами, спроби РФ просунутися в напрямку Одеси і Миколаєва пов'язані насамперед з бажанням контролювати ключові торговельні шляхи. У той же час особливий інтерес для росіян представляє Затока.

"Я не хочу претендувати на якусь військову достовірність, але моя суб'єктивна думка - у них був розрахунок взяти під контроль Затоку для того, щоб створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили в Придністров'ї", - припустив Тимочко.

Інші новини:

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

