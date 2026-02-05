РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

На другий день переговорів в Абу-Дабі стало відомо про апетити Кремля щодо Донбасу.

https://glavred.net/war/rf-vystavila-novyy-ultimatum-na-peregovorah-v-abu-dabi-smi-uznali-detali-10738253.html Посилання скопійоване

Мирні переговори в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Головне:

Росія вимагає визнання Донбасу російським

На переговорах обговорюють економіку, території та припинення вогню

Гарантії безпеки для України можуть включати не миротворців

На мирних переговорах в Абу-Дабі Росія підвищила свої вимоги щодо статусу Донбасу. Кремль прагне не лише контролю над регіоном, а й офіційного визнання Донбасу російським. Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на "західне джерело".

Під час переговорів обговорюються економічні питання, території та механізм припинення вогню. Російська делегація наголошує на необхідності визнання міжнародною спільнотою свого контролю над окупованим Донбасом. Джерела зазначають, що для Москви це питання є "вкрай важливим", але не уточнюється, чи йдеться лише про учасників переговорів, чи про міжнародне визнання.

відео дня

Крім того, Росія вимагає виведення українських військ з Донбасу як умову для припинення вогню. Джерело також зазначило, що гарантії безпеки для України можуть передбачати не миротворців, а швидке реагування багатонаціональних сил.

"Ми бачимо, що безумовно є прогрес і хороший, позитивний рух вперед", - сказав посланець Путіна Кирило Дмитрієв про перемовини, цитує Sky News.

Водночас голова української делегації, керівник РНБО Рустем Умеров повідомив, що другий день переговорів проходить у тих же форматах, що й перший. Спочатку відбудуться тристоронні консультації, а потім групова робота та синхронізація позицій.

Чи було енергетичне перемир'я результатом перемовин - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду підкреслив, що жодних офіційних домовленостей між Україною та Росією щодо припинення ударів по енергетиці не існувало. Говорити про порушення неможливо, оскільки Росія нічого не обіцяла.

За словами експерта, факти ударів не є несподіванкою та не пов’язані безпосередньо з переговорами. Москва від самого початку заявляла, що бойові дії триватимуть незалежно від переговорів.

Клочок додав, що перенесення переговорів на 4-5 лютого показує, що Україна формує власну позицію, а без участі США вести переговори з Росією було б недоцільно.

Переговори в Абу-Дабі 4-5 лютого - що відомо

Нагадаємо, 4 лютого українська делегація розпочала перші зустрічі з мирного врегулювання в Абу-Дабі. Робота ведеться в окремих групах за напрямками з подальшою синхронізацією позицій. Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що переговори проходять за директивами президента Зеленського для досягнення гідного та тривалого миру.

5 лютого в Абу-Дабі розпочався другий день мирних переговорів України, США та Росії. Робота триває у тому ж форматі, що й 4 лютого.

Як повідомляв Главред, посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що на другому раунді мирних переговорів США, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими - перший за п’ять місяців. Обговорення подальших обмінів триватиме.

Читайте також:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред