Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

Руслан Іваненко
21 грудня 2025, 19:31оновлено 21 грудня, 20:21
Сили оборони продовжують протидіяти ворогу та зберігають здатність вести оборонні дії на ключових ділянках фронту.
Командир полку "Ахіллес" попередив, що Крим та Донбас — не кінцева ціль ворога / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Росія не зменшує інтенсивності боїв на фронті
  • Найактивніші бої тривають у районі Покровська
  • Ворог застосовує багато ударних засобів та живої сили

США заявляють про зусилля для якнайшвидшого завершення війни, однак Росія не зменшує інтенсивності боїв, зокрема в районі Покровська. Ворог застосовує велику кількість ударних засобів та живої сили, проте значних успіхів на цьому напрямку не має.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він підкреслив, що Україна зберігає спроможність до оборони, а Сили оборони активно протидіють ворогу:

"Ситуація максимально складна, але не треба розповідати, що "все пропало". Коли лунає теза, що фронт валиться, цим нівелюється робота тих, хто віддають найдорожче, аби була наша держава! Вони віддають свій час, здоров'я, життя. Ми стрибаємо в рази вище своєї голови", – зазначив Федоренко.

Перевага ворога в чисельності

За його словами, на деяких відтинках фронту українські військові суттєво поступаються ворогу чисельністю: один український солдат протистоїть 7–12 російським окупантам, але отримує підтримку інших підрозділів вогневого впливу.

На Покровському напрямку противник не має тактичних здобутків, триває запеклий бій, який, за прогнозами Федоренка, може стати ключовим у війні. На Куп’янському напрямку українські військові продовжують зачистку правобережжя від російських ДРГ, а на Вовчанському фронті ворог намагається захопити місто, але поки що безуспішно.

Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України
Покровськ / Інфографіка: Главред

"Мусимо усвідомити загрози, а вони величезні. Війна не закінчиться завтра, чи через тиждень, чи на початку 2026 року. Жодних передумов для того, на жаль, немає! Росія не претендує виключно на Крим, Луганську, Донецьку, Херсонську чи Запорізьку область, справжній намір Росії – повною мірою знищити нашу державність", – наголосив командир 429-го полку.

Прогнози щодо тривалості війни

Федоренко також висловив занепокоєння можливістю російського наступу на ЄС у 2027 році, якщо армія РФ досягне успіхів на фронті, зокрема через країни Балтії та Польщу.

"Мені здається, що вони там впали й вдарились головою. Ну хто вже хто, але Польща мала б пам’ятати, що таке російський чобіт на її землі, скільки людей вона втратила під впливом російської імперії! Замість того, щоб зараз об’єднатися, підсилити Україну, підіймати свою авіацію, щоб збивати БпЛА, Польща каже, щоб ми дали їй технології, а вона нам 6 літаків, мотлох, який спише", – додав він.

Підсумовуючи, Федоренко наголосив на важливості покладатися на власні сили:

"Ключ до перемоги України схований не в Китаї, Росії, Європі чи США, а всередині кожного українця".

Думка експерта про "мирний план"

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", вважає, що нинішній "мирний план" фактично повторює Мінські домовленості. За його словами, у "Мінську" завжди першим пунктом було припинення вогню, тоді як Україна змушена була постійно відходити до питання виборів — п’ятого пункту.

"Усе це виглядає як фантастичні пункти, бо більшість західних дипломатів до реалій конфлікту не готові. Дехто на нашому боці, і це нам допомагає, але це точно не оточення Трампа", — підкреслює експерт.

Як писав Главред, Збройні сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Крім того, російські окупанти перейшли державний кордон з Україною на нового напрямку та змогли просунутись в напрямку населеного пункту Грабовське в Сумській області. В межах села Грабовське тривають бойові дії. Про це йдеться у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил в Facebook.

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях.

Про персону: Юрій Федоренко

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

