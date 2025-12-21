Рус
Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

Віталій Кірсанов
21 грудня 2025, 12:18
Джерела видання, знайомі з ходом переговорів, описали позицію США як рішучу, але стриману.
Що написано в матеріалі Kyiv Post:

  • Основні розбіжності в переговорах залишаються незмінними
  • Між Вашингтоном і Києвом є узгодженість, якої раніше не було

У Маямі закриті переговори американських і російських чиновників не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових запитань та очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви. Про це пише Kyiv Post.

Відомо, що в переговорах узяли участь спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв та американська делегація на чолі зі спецпредставником Дональда Трапа Стівом Віткоффом, а також зятем президента США Джаредом Кушнером.

Джерела видання, знайомі з ходом переговорів, описали позицію США як рішучу, але стриману.

"Це не були переговори, на яких Вашингтон торгувався сам із собою", - зазначив співрозмовник.

Також співрозмовник видання додав, що "хоча в суботу не було прориву", американська сторона "пояснила росіянам, де зараз перебувають справи після нещодавніх обговорень з українцями, і фактично сказала: "Ось що все ще не сходиться. Поверніться завтра з відповідями".

За словами урядовців, які ознайомлені з поточним станом переговорів, основні розбіжності залишаються незмінними: експансивні територіальні вимоги РФ та наполягання України на залізних гарантіях безпеки від США.

Це означає, що Росія не виявляє бажання відмовитися від претензій на території, які їй не вдалося повністю захопити, тоді як Київ запевняє, що не поступиться землями, які були захоплені окупантами після вторгнення 2022 року.

"Між Вашингтоном і Києвом існує узгодженість, якої не було кілька тижнів тому. Але ця узгодженість не призвела до змін у позиції Москви", - розповів третій західний чиновник.

Переговори мають продовжитися сьогодні, 21 грудня. Очікується, що американські чиновники опублікують офіційну заяву після завершення зустрічей, що, можливо, стане першим публічним сигналом про те, чи готова Росія до більш серйозних переговорів.

"Це завжди позиціонувалося як робочий рівень. І так і залишилося. Зараз важливо, чи повернеться Росія з чимось новим - або просто повернеться", - додав один західний чиновник.

Мирний план США - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що нинішній "мирний план" - це чергові Мінські домовленості.

Він підкреслив, що в "Мінську" завжди першим пунктом було припинення вогню, але нам чомусь постійно нав'язували вибори, 5-й пункт.

"Усе це якісь фантастичні пункти, тому що більшість представників західної дипломатії до реальності не готові. Дехто на нашому боці, і це нам допомагає, але це точно не оточення Трампа", - каже експерт.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Главред розповідав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США і Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Зеленський також говорив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, однак Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

Крім того, повідомлялося, що після місяців безрезультатних переговорів дискусія щодо завершення війни в Україні переходить від абстрактних рамок до конкретних компромісів.

Про джерело: Kyiv Post

KyivPost - найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 року в Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті 2002 року, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями в політичній, діловій та розважальній сферах, пише Вікіпедія.

