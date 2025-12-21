Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

До Нового року війська РФ спробують посилити наступ та активно штурмувати із залученням техніки.

Війська РФ змінили тактику наступу на Мирноград та Покровськ / Колаж: Главред, фото: прокуратура Донецької області, Генштаб

Головне:

Нині триває активна фаза за контроль над Покровськом та Мирноградом

У Покровську ворог ув’яз у міських боях, а на М ирноград тисне з трьох напрямків

Війська РФ застосовують тактику безперервних піхотних атак

Окупаційні війська РФ тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях.

Ворог наразі застосовує тактику безперервних піхотних атак. Про це розповів командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в інтерв'ю NV.

За його словами, малі піхотні групи окупантів намагаються "інфільтруватися" на північ Покровська під час погіршення погоди, однак українські захисники зупиняють ці спроби.

Мирноград залишається важливим вузлом оборони. Ситуація в місті складна - противник чинить тиск одразу з трьох напрямків.

Командир додає, що росіяни змінили тактику наступу на цьому напрямку - місяць тому почали здійснювати механізовані штурми та нині безперервно атакують піхотою.

"Задум противника для нас зрозумілий, його логіка читається. І Сили оборони реагують на зміну тактики. Загалом із 1 вересня ворог втратив майже 6,5 тис. особового складу. Це тільки те, що пораховано. Є ще необліковані втрати противника", - зазначив Ласійчук.

Окупанти залучили для ведення боїв Псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію та перекинув деякі підрозділи, які мали бути зосереджені на запорізькому напрямку, на Покровськ.

Командир наголосив, що українські військові очікують, що до Нового року російські солдати спробують посилити наступальні дії та здійснювати активні штурмові дії із залученням техніки.

Ситуація в Покровську

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко говорив, що ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.

За його словами, головним завданням українських бійців залишається утримання флангів, щоб не допустити оточення.

"Все буде залежати від міцності флангів українського війська – якщо один з флангів втримати не вдасться, то можна буде говорити про оточення (хоч воно теж буває різним – є випадки, коли його вдається пробити)", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська Харківської області. А РФ активізувалася в Сумській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). За оцінкою аналітиків, Сили оборони просунулися вздовж шосе П-79 Куп'янськ - Чугуїв у центральній частині міста. Водночас 19 і 20 грудня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Куп'янська.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

Крім цього, 3 корпус спільно з ГУР МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту і поліпшити тактичне положення українських сил у районі. Українським бійцям вдалося ліквідувати полк армії країни-агресора Росії, а також взяти значну кількість окупантів у полон.

Покровськ / Інфографика: Главред

