ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

Руслан Іваненко
13 жовтня 2025, 00:12
Українські штурмові підрозділи знищують ворога і беруть полонених під час операції.
Військові демонструють злагодженість і ламають плани російських окупантів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

  • ЗСУ покращили позиції біля Малі Щербаки
  • Просування українських військ – до 3,5 км
  • Ворог зазнав значних втрат, є полонені

Збройні Сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, покращивши своє тактичне положення поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку в результаті вмілих дій штурмових підрозділів Збройних Сил України покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області", — повідомляє відомство.

Просування українських військ і результати операції

У Генштабі додали, що загальне просування українських військ склало до 3,5 кілометра. Під час операції було знищено значну кількість російських окупантів та взято полонених.

Окрема подяка за успішні дії була висловлена конкретним підрозділам:

"Дякуємо бійцям 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го окремого штурмового полку та іншим підрозділам, які демонструють зразкову хоробрість і злагодженість, ламають плани ворога та повертають контроль над українськими територіями", — зазначили у Генштабі.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Тактика російських військ – експертна думка

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов наголошує, що російські війська застосовують тактику "тисячі порізів", прагнучи не лише просунутися на Донбасі, а й розтягнути українські резерви на інших напрямках. За його оцінкою, за рік лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби РФ відволікти сили від Донеччини.

Снєгирьов додає, що окупанти намагаються контролювати Запорізьку область і можуть дестабілізувати ситуацію на Херсонщині.

"Російські війська опрацьовують різні сценарії, адже розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю військовим шляхом доволі складно", — підкреслює експерт.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують контрнаступ у районі Добропілля Донецької області та в районі Оріхова Запорізької області. На Запоріжжі українські воїни просунулися на понад три кілометри. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Крім того, Україна продовжує систематично завдавати ударів по військових об’єктах на тимчасово окупованому Кримському півострові. На тлі цього з’являються припущення, що Сили оборони можуть готувати масштабну операцію зі звільнення Криму.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої обговорили можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. За даними видання Axios, остаточне рішення поки що не ухвалене. Розмова тривала близько 30 хвилин.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

13:33

В Кремлі заявили про готовність до закінчення війни та виставили цинічну умову

12:57

Головоломка для найзіркіших: лише одиниці знайдуть оленя за 10 секунд

12:52

"Під час бойового завдання": на фронті загинув чемпіон із богатирського багатоборства

12:51

Любовний гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня

12:45

РФ переходить у нову фазу атак по Україні: Зеленський попередив про план Кремля

12:44

"Шкода, що не українка": Костянтин Грубич звернувся до росіян через Пугачову

12:00

Чому 13 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:56

Прильоти в трьох областях: РФ вдарила по об'єктах енергетики та газової системи

11:39

Фінансовий гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня

11:30

Гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Ракам - великий прибуток, Стрільцям - гарні новини

