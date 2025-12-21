'ЗСУ змушені відступити': РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

https://glavred.net/front/vsu-vynuzhdeny-otstupit-rf-prorvala-granicu-na-novom-napravlenii-kakaya-seychas-situaciya-10725953.html Посилання скопійоване

РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни прорвали кордон біля села Грабовське в Сумській області

В населеному пункті тривають бої

Сили оборони були змушені відступити з ряду позицій

Російські окупанти перейшли державний кордон з Україною на нового напрямку та змогли просунутись в напрямку населеного пункту Грабовське в Сумській області. В межах села Грабовське тривають бойові дії. Про це йдеться у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил в Facebook.

"Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію.Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні", - вказав він. відео дня

Начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна повідомив, що через швидкий наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського, де наразі тривають бої.

За його словами, 20 грудня 2025 року російські війська чисельнішими силами перетнули державний кордон України поблизу Грабовського в Краснопільській селищній громаді Сумської області.

"Зараз у селищі тривають бої. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни зараз відсутні", - зазначив він.

В коментарі Суспільному Трегубов повідомив, що в ніч на 20 грудня російські військові увійшли на прикордонну територію села Грабовське та вивезли звідти 50 цивільних, переважно чоловіків. З погляду гуманітарного права це кваліфікується як воєнний злочин і фактично є викраденням цивільних.

За його словами, серед цих людей були ті, хто раніше відмовився від евакуації. Село, розташоване безпосередньо на кордоні з РФ і загалом евакуйоване, російським підрозділам довелося пройти менше ніж два кілометри.

Трегубов додав, що під час заходу російських військ у цьому районі тривали бойові дії, і наразі ведуться заходи з витіснення окупантів. Він також зазначив, що дії РФ не нагадують масштабний прорив чи велику операцію, а скоріше локальну провокацію на неключовому напрямку, головною частиною якої стало викрадення цивільних. За оцінкою речника УОС, ці дії не мають стратегічної мети і можуть бути спрямовані на політичну або інформаційну атаку.

Чи може Росія окупувати Суми - думка експерта

Як писав Главред, Суми не входять до пріоритетних цілей Росії, тому ймовірність їхнього захоплення найближчим часом вкрай низька. РФ зосереджує основні сили на розширенні так званого сухопутного коридору, що з’єднує окуповані території з Кримом. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

У Курській області наразі перебуває близько 50 тисяч російських військових, але це оборонне, а не ударне угруповання. Воно призначене для захисту Курська та недопущення повторення операцій ЗСУ, і не має можливостей для наступу на Суми.

За словами Світан, щоб РФ змогла розпочати операцію зі взяття Сум, їй потрібно було б збільшити угруповання в цьому напрямку щонайменше втричі або вчетверо — до 150–200 тисяч військових. Проте Росія не може цього дозволити, оскільки основні сили вже задіяні на сході та півдні.

Суми / Інфографіка: Главред

Бойові дії на Сумщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня видання "Кордон. Медіа" зазначило, що російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумщини та увійшли до населеного пункту Грабівське Краснопільської громади.

Староста села Грабівське Лариса Кремезна підтвердила "Суспільному", російські окупанти вивезли близько 50 мешканців на територію Росії, дітей серед них не було.

Українські військові вранці 21 грудня підтвердили, що противник перетнув кордон біля Грабівського та примусово вивіз понад 50 цивільних осіб, переважно літніх чоловіків і жінок. Про це "Українській правді" розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховий. Він додав, що через наступ противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабівського, де зараз тривають стабілізаційні дії.

Інші новини:

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС) Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія. Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов. Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред