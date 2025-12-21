Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Юрій Берендій
21 грудня 2025, 14:52
531
Через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.
'ЗСУ змушені відступити': РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація
РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни прорвали кордон біля села Грабовське в Сумській області
  • В населеному пункті тривають бої
  • Сили оборони були змушені відступити з ряду позицій

Російські окупанти перейшли державний кордон з Україною на нового напрямку та змогли просунутись в напрямку населеного пункту Грабовське в Сумській області. В межах села Грабовське тривають бойові дії. Про це йдеться у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил в Facebook.

"Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію.Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні", - вказав він.

відео дня

Начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна повідомив, що через швидкий наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського, де наразі тривають бої.

За його словами, 20 грудня 2025 року російські війська чисельнішими силами перетнули державний кордон України поблизу Грабовського в Краснопільській селищній громаді Сумської області.

"Зараз у селищі тривають бої. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни зараз відсутні", - зазначив він.

В коментарі Суспільному Трегубов повідомив, що в ніч на 20 грудня російські військові увійшли на прикордонну територію села Грабовське та вивезли звідти 50 цивільних, переважно чоловіків. З погляду гуманітарного права це кваліфікується як воєнний злочин і фактично є викраденням цивільних.

За його словами, серед цих людей були ті, хто раніше відмовився від евакуації. Село, розташоване безпосередньо на кордоні з РФ і загалом евакуйоване, російським підрозділам довелося пройти менше ніж два кілометри.

Трегубов додав, що під час заходу російських військ у цьому районі тривали бойові дії, і наразі ведуться заходи з витіснення окупантів. Він також зазначив, що дії РФ не нагадують масштабний прорив чи велику операцію, а скоріше локальну провокацію на неключовому напрямку, головною частиною якої стало викрадення цивільних. За оцінкою речника УОС, ці дії не мають стратегічної мети і можуть бути спрямовані на політичну або інформаційну атаку.

Чи може Росія окупувати Суми - думка експерта

Як писав Главред, Суми не входять до пріоритетних цілей Росії, тому ймовірність їхнього захоплення найближчим часом вкрай низька. РФ зосереджує основні сили на розширенні так званого сухопутного коридору, що з’єднує окуповані території з Кримом. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

У Курській області наразі перебуває близько 50 тисяч російських військових, але це оборонне, а не ударне угруповання. Воно призначене для захисту Курська та недопущення повторення операцій ЗСУ, і не має можливостей для наступу на Суми.

За словами Світан, щоб РФ змогла розпочати операцію зі взяття Сум, їй потрібно було б збільшити угруповання в цьому напрямку щонайменше втричі або вчетверо — до 150–200 тисяч військових. Проте Росія не може цього дозволити, оскільки основні сили вже задіяні на сході та півдні.

'ЗСУ змушені відступити': РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація
Суми / Інфографіка: Главред

Бойові дії на Сумщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня видання "Кордон. Медіа" зазначило, що російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумщини та увійшли до населеного пункту Грабівське Краснопільської громади.

Староста села Грабівське Лариса Кремезна підтвердила "Суспільному", російські окупанти вивезли близько 50 мешканців на територію Росії, дітей серед них не було.

Українські військові вранці 21 грудня підтвердили, що противник перетнув кордон біля Грабівського та примусово вивіз понад 50 цивільних осіб, переважно літніх чоловіків і жінок. Про це "Українській правді" розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховий. Він додав, що через наступ противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабівського, де зараз тривають стабілізаційні дії.

Інші новини:

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС)

Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія.

Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов.

Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы Сумська область Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

14:52Фронт
"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:35Синоптик
Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождя

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Останні новини

15:43

Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

15:37

Який душ краще приймати — гарячий чи холодний: поставлено крапку в питанніВідео

15:30

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

15:13

Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

14:52

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
14:46

Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

14:32

Як врятувати замшеве взуття від солі: простий домашній метод, який дійсно працює

14:12

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

13:57

Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

Реклама
13:35

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:26

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

10:56

Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

Реклама
10:37

Гороскоп Таро на тиждень із 22 до 28 грудня: Ракам - веселощі, Бізнесменам потрібен відпочинок

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 грудня (оновлюється)

10:20

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

10:16

Знесення пам'ятника Булгакову: чому Україна - не російська культурна провінціяПогляд

10:08

ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

09:57

Reuters дізналося деталі нового раунду мирних переговорів: що зміниться

09:43

Навіть не Київ: яке місто найбільше в Україні за площею, несподівана відповідьВідео

09:28

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня: Тельцям час діяти, Левам - спокій

09:19

Народився в Києві, писав пісні Кіркорову і Леонтьєву: у РФ помер відомий поет і акторВідео

08:56

Хто у ЄС ініціював надання Україні 90 млрд євро: Сибіга розкрив деталі

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Партизани паралізували залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону

07:37

Окупанти перетнули кордон на Сумщині: у ЗСУ підтвердили вивезення понад 50 людей

06:30

Доля підкине сюрприз: які знаки зодіаку скоро притягнуть до себе гроші

05:23

Як швидко прибрати шерсть із килима: крутий трюк з пилочкою

04:36

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

03:29

Кращий за звичайну картоплю: що таке батат і з чим його їдять

02:30

Сенсаційне відкриття вчених: супутник у Сонячній системі може бути населеним

20 грудня, субота
23:22

Графіки відключень світла скоротять: коли українці зможуть видихнути

22:07

Мирні домовленості можуть зірватись: названо головні ризики проведення виборів

Реклама
21:49

Зеленський хоче змінити командувача ПВК "Південь" Дмитра Карпенка - чому

21:08

Ціни піднімуться до 200 гривень за кілограм: які овочі стануть "делікатесом"

20:41

Навроцький зробив Зеленському неоднозначний подарунок - що кажуть в ОП

20:27

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 21 грудняФото

20:07

Так робить кожен другий: які звички водіїв непомітно "вбивають" авто

19:42

Батько не пережив втрату сина: загинув військовий з позивним "Малий"Ексклюзив

19:19

Продається дешевше на 20%: в Україні різко обвалилися ціни на один вид м'яса

19:18

Нова зустріч США, України та РФ: Зеленський сказав, що вона може принести

19:10

Як Трамп влаштував скандал у СШАПогляд

18:39

"Війська потрібно виводити": генерал дав тривожний прогноз про бої за ПокровськВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти