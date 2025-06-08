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На Заході розкрили план Путіна проти України і назвали спосіб, як його зірвати

Андрій Ганчук
8 червня 2025, 09:01
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Економічного тиску на Росію недостатньо для того, щоб посадити Путіна за стіл перемовин.
Путін, війська РФ
Путін може змінити свої військові плани, якщо Захід чинитиме необхідний тиск - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

  • Путін вважає, що може здобути "перемогу" у війні
  • Лише продовження військової допомоги Україні з боку Заходу може змінити ситуацію
  • Потрібно поставити Україні необхідну зброю

Продовження військової допомоги Україні з боку Заходу - головний момент у стратегії тиску на країну-окупанта Росію. Саме такий крок міг би змусити Володимира Путіна переглянути свою, мовляв, стратегію перемоги. Передача Києву потрібних озброєнь сповільнила б просування росіян і надала змогу завдавати окупантам ще більших втрат. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться: план Кремля полягає в тому, що Україна втомиться від війни раніше за Росію, проте країни західного світу можуть змінити подібних подій.

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Путін може переглянути "стратегію перемоги"

На думку експертів, будь-яке посилення економічного тиску на Москву - позитивний політичний крок, але цього недостатньо, щоб посадити Путіна за стіл перемовин, або добитися зміни його "планів".

Теорія "перемоги" Путіна ґрунтується на "припущенні", згідно з яким російські війська можуть довше добиватися, хоч і незначних, але просувань на фронті, ніж Україна - тримати оборону, а Захід їй допомагати. Імовірно, Путін і надалі керуватиметься таким "принципом", відмовляючись від змістовних перемовин з Україною.

Аналітики вважають, що мир в Україні, який став би прийнятним і для Вашингтона, вимагає або тривалих бойових втрат окупантів, або серйозної поразки російських військових на фронті.

"США повинні продовжувати постачати українським військовим озброєння, адже втрати Росії на полі бою залишаються головним чинником її нинішніх проблем із технікою, живою силою та економікою", - пишуть в ISW.

Як посилення України змінить ситуацію на полі бою

В Інституті акцентують увагу на тому, що оперативна та об'ємна передача Силам оборони необхідних озброєнь, дозволила б їм більш ефективно захищатися, сповільнити просування окупантів, а також завдавати ворожим силам ще більш серйозних втрат.

"Зростання і без того надмірного рівня втрат серед російських військових, особливо якщо вони не відповідатимуть досягнутим територіальним досягненням, створює ризик для спроможності Путіна балансувати між витратами на армію та соціально-економічними потребами, і при цьому зберігати підтримку всередині країни", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Війна Росії проти України - головні новини:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони завдали серйозного удару по окупантах. Зокрема, знищено 3 установки Іскандер, збито винищувач Су-35, і пошкоджено ворожі вертольоти. Також було завдано нових ударів по логістиці та військових аеродромах РФ.

Окупанти намагаються вести наступ у Сумській області, але досягти запланованого просування в них не вийшло, сказав Володимир Зеленський. Українська армія працює над відбиттям ворожих атак.

Росія посилила повітряні атаки на Харків: у ніч на 7 червня в місті прогриміло понад 50 вибухів. Ворог атакував дронами, ракетами та коригованими авіабомбами (КАБами). Постраждали і загинули люди. Наступного дня війська РФ вдарили по Харкову КАБами. Один з ударів - по центру міста. Унаслідок удару по Дитячій залізниці постраждали люди. Загинула керівниця Дитячої залізниці.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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