На Заході розкрили план Путіна проти України і назвали спосіб, як його зірвати

Коротко:

Продовження військової допомоги Україні з боку Заходу - головний момент у стратегії тиску на країну-окупанта Росію. Саме такий крок міг би змусити Володимира Путіна переглянути свою, мовляв, стратегію перемоги. Передача Києву потрібних озброєнь сповільнила б просування росіян і надала змогу завдавати окупантам ще більших втрат. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться: план Кремля полягає в тому, що Україна втомиться від війни раніше за Росію, проте країни західного світу можуть змінити подібних подій.

На думку експертів, будь-яке посилення економічного тиску на Москву - позитивний політичний крок, але цього недостатньо, щоб посадити Путіна за стіл перемовин, або добитися зміни його "планів".

Теорія "перемоги" Путіна ґрунтується на "припущенні", згідно з яким російські війська можуть довше добиватися, хоч і незначних, але просувань на фронті, ніж Україна - тримати оборону, а Захід їй допомагати. Імовірно, Путін і надалі керуватиметься таким "принципом", відмовляючись від змістовних перемовин з Україною.

Аналітики вважають, що мир в Україні, який став би прийнятним і для Вашингтона, вимагає або тривалих бойових втрат окупантів, або серйозної поразки російських військових на фронті.

В Інституті акцентують увагу на тому, що оперативна та об'ємна передача Силам оборони необхідних озброєнь, дозволила б їм більш ефективно захищатися, сповільнити просування окупантів, а також завдавати ворожим силам ще більш серйозних втрат.

"Зростання і без того надмірного рівня втрат серед російських військових, особливо якщо вони не відповідатимуть досягнутим територіальним досягненням, створює ризик для спроможності Путіна балансувати між витратами на армію та соціально-економічними потребами, і при цьому зберігати підтримку всередині країни", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони завдали серйозного удару по окупантах. Зокрема, знищено 3 установки Іскандер, збито винищувач Су-35, і пошкоджено ворожі вертольоти. Також було завдано нових ударів по логістиці та військових аеродромах РФ.

Окупанти намагаються вести наступ у Сумській області, але досягти запланованого просування в них не вийшло, сказав Володимир Зеленський. Українська армія працює над відбиттям ворожих атак.

Росія посилила повітряні атаки на Харків: у ніч на 7 червня в місті прогриміло понад 50 вибухів. Ворог атакував дронами, ракетами та коригованими авіабомбами (КАБами). Постраждали і загинули люди. Наступного дня війська РФ вдарили по Харкову КАБами. Один з ударів - по центру міста. Унаслідок удару по Дитячій залізниці постраждали люди. Загинула керівниця Дитячої залізниці.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.