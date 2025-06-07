Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

Руслана Заклінська
7 червня 2025, 22:27оновлено 7 червня, 23:58
764
Українські воїни ліквідували ключові позиції росіян та завдали серйозних втрат техніці, розповів президент.
Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ
Зеленський розповів про успішні удари ЗСУ по позиціях РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Ключові тези Зеленського:

  • ЗСУ знищили три ворожі установки "Іскандер"
  • Здійснено удари по військовій логістиці та аеродромах РФ
  • Збито російський літак Су-35 і пошкоджено кілька військових вертольотів

Сили оборони України цього тижня знищили ключові позиції ворога, які використовувалися для обстрілів українських територій. Також ліквідовано три ворожі установки "Іскандер", збито літак Су-35 та пошкоджено російські військові вертольоти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави розповів, що особисто заслухав доповіді від міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під час яких обговорювалися останні дії українських військових на передовій.

відео дня

"Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" - це було знищення просто вбивць", - наголосив Зеленський.

Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ
ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Крім цього, українські захисники збили російський винищувач Су-35 та пошкодили кілька військових вертольотів окупантів. Водночас зафіксовано нові удари по військовій логістиці та аеродромах РФ, що суттєво ускладнює можливості противника.

"Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас. Ми свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин", - наголосив президент.

Головними чинниками такого тиску, за його словами, є санкції, зокрема проти російської нафти і проти тих, хто досі веде торгівлю з Росією.

"Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього", - додав Зеленський.

Крім цього, Сили оборони Півдня України уразили локомотив із колоною ворожої техніки. Внаслідок удару російські окупанти втратили 13 танків та понад сотню одиниць броньованої й автомобільної техніки.

Ліквідація російської авіації - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня українські безпілотники атакували Міжнародний аеропорт Брянськ. Внаслідок удару знищено гелікоптер Мі-8, частково пошкоджено Мі-35. Також постраждали адміністративна будівля аеропорту та рятувальна служба.

Також на Курському напрямку українські Повітряні Сили успішно збили ворожий винищувач Су-35. Операція відбулася вранці 7 червня, проте додаткових подробиць поки що не розкривають.

За даними Defense Express, малоймовірно, що для атаки використовували французький Mirage 2000-5 через обмежений радіус дії ракети MICA (60-80 км). Натомість більш реалістичним є варіант застосування винищувача F-16, який міг збити Су-35 ракетою AIM-120C AMRAAM з першої спроби.

Читайте також:

Що відомо про Су-35

Су-35 – радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений в ДКБ Сухого як подальший розвиток Су-27. Генеральний конструктор Су-35 – Михайло Петрович Симонов. Перший політ здійснений 28 червня 1988 року (прототип Т-10М-1). Виліт першого серійного літака відбувся 1 квітня 1992 року.

У 2005 році вирішено відновити розроблення Су-35, оновлений винищувач одержав індекс Су-35БМ, пише Вікіпедія.

Такі винищувачі використовуються Росією для обстрілу української території, зокрема ракетами Х-59М, Х-31, а також бомбами ФАБ і КАБ. Має бойове навантаження у 8000 кілограмів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський вертолеты Самопоміч війна на Донбасі російський літак новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Її призначили лише два тижні тому: що відомо про загиблу жінку у Харкові

Її призначили лише два тижні тому: що відомо про загиблу жінку у Харкові

23:44Україна
Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

22:27Війна
Процес був зірваний: на коли перенесли обмін тілами загиблих та полоненими

Процес був зірваний: на коли перенесли обмін тілами загиблих та полоненими

22:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки

Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки

Потужна українська балістична ракета підірвала КП росіян за 300 км – експерт

Потужна українська балістична ракета підірвала КП росіян за 300 км – експерт

Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

3 знаки зодіаку, яким літнє сонцестояння принесе нереальну удачу

3 знаки зодіаку, яким літнє сонцестояння принесе нереальну удачу

Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Останні новини

23:44

Її призначили лише два тижні тому: що відомо про загиблу жінку у Харкові

23:23

Сварка Трампа та Маска: нам потрібно радіти чи переживати?Погляд

22:27

Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

22:10

"З метастазами в печінку і кістки": зірка українського телебачення повідомила про рак

22:03

Процес був зірваний: на коли перенесли обмін тілами загиблих та полоненими

Влітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літоВлітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літо
21:16

Десятки поранених, "важкі" лежать на землі: моторошні деталі атаки на ХарківФотоВідео

21:14

"Залишилося кілька одиниць": генерал розкрив втрати РФ після операції "Павутина"

19:52

"Його отруїли": український відомий співак у критичному стані

19:38

За дорогу їжу в аеропорту не доведеться платити - правило, про яке знають одиниці

Реклама
19:32

Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

18:59

Загроза перекидання десятків тисяч військових: прогноз нового наступу з Білорусі

18:56

Є жертва і багато поранених: РФ вдарила просто по центру ХарковаФото

18:52

У РФ горить склад із деталями для БпЛА - в небо здіймається величезний стовп димуВідео

18:32

"Ми не знаємо": лікарі назвали прогнози хворому путіністу Кіркорову

18:22

F-16 міг збити російський Су-35 ракетою з першого пуску – Defense Express

17:56

День Святої Трійці 8 червня: що категорично не можна робити цього дня

17:16

Перше за 28 років "золото": Онофрійчук перемогла на Євро в особистому багатоборствіВідео

17:09

Ядерні бомбардувальники РФ у вогні: СБУ показала нове відео операції ПавутинаВідео

16:48

Німеччина модернізує армію до 2028 року через загрозу з боку РФ

16:38

Ціни злетіли на 13% за тиждень: в Україні різко дорожчає популярний продуктФото

Реклама
16:35

Від машини нічого не лишилось: у Дніпрі підірвали авто прокурора

16:28

"Це треба виправити": що не так із пам'ятником Ніни Матвієнко і який він має вигляд

16:16

Під загрозою 250-тисячне місто: у DeepState назвали напрямок наступу РФ

15:50

У Затоці на міні в морі підірвалися двоє чоловіків - копи закликали до обережності

15:30

РФ заявила про зрив обміну полоненими і тілами - в Україні прояснили ситуацію

15:23

"Повернуться в Україну": втікачі Винник і Потап потрапили під роздачу

15:23

Як леді тримають чашку для чаю та кави: правила етикетуВідео

14:58

Похолодання накриє Україну: коли температура різко знизиться

14:47

Чи може РФ воювати "вічно": з'явився несподіваний прогноз термінів закінчення війниВідео

13:55

8 червня - Трійця: народні прикмети і що не можна робити цього дня

13:43

Чи є загроза удару тисячі дронів РФ за ніч: у ЗСУ пояснили, до чого готуватися

13:42

Чи чують нас померлі люди: священник відповівВідео

13:33

Який мед найкорисніший та чим відрізняється травневий мед від звичайного

13:02

"Укрпошта" запроваджує нові правила отримання відправлень - що зміниться

12:33

Потужна українська балістична ракета підірвала КП росіян за 300 км – експерт

12:27

"Ніяких обмежень": відомий співак розповів про стосунки з Тіною Кароль

12:00

Скільки тварин на малюнку: тільки люди із "зором орла" вгадають за 7 секунд

11:55

Подвійне вбивство: у Бельгії зарізали дружину і доньку бійця ЗСУ

11:49

"Святкуємо другу річницю": колишня дружина Комарова здивувала зізнанням

11:40

Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Реклама
11:22

Що можна зробити зі сливи на зиму без консервації

11:20

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією

10:58

Китайський гороскоп на завтра 8 червня: Зміям - страх, Мавпам - зневіра

10:54

Зеленський розкрив деталі "Павутини": чия була зброя і ким були водії фур

10:23

5 загиблих, десятки поранених, масштабні руйнування: наслідки нічного удару РФ по УкраїніФото

09:55

"Це мій вибір": Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ

09:18

Гороскоп на сьогодні 8 червня: Дівам - несподіваний гість, Тельці зірвуть куш

09:10

Як укоренити півонії з букета: садівник назвав найлегший спосібВідео

09:09

"Вони самі дали Путіну привід": Трамп зробив скандальну заяву про удари РФ по УкраїніВідео

08:54

"Абсолютно нове партнерство": Франція анонсувала виробництво дронів в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти