Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

Українські воїни ліквідували ключові позиції росіян та завдали серйозних втрат техніці, розповів президент.

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Зеленський розповів про успішні удари ЗСУ по позиціях РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Ключові тези Зеленського:

ЗСУ знищили три ворожі установки "Іскандер"

Здійснено удари по військовій логістиці та аеродромах РФ

Збито російський літак Су-35 і пошкоджено кілька військових вертольотів

Сили оборони України цього тижня знищили ключові позиції ворога, які використовувалися для обстрілів українських територій. Також ліквідовано три ворожі установки "Іскандер", збито літак Су-35 та пошкоджено російські військові вертольоти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави розповів, що особисто заслухав доповіді від міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під час яких обговорювалися останні дії українських військових на передовій.

відео дня

"Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" - це було знищення просто вбивць", - наголосив Зеленський.

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Крім цього, українські захисники збили російський винищувач Су-35 та пошкодили кілька військових вертольотів окупантів. Водночас зафіксовано нові удари по військовій логістиці та аеродромах РФ, що суттєво ускладнює можливості противника.

"Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас. Ми свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин", - наголосив президент.

Головними чинниками такого тиску, за його словами, є санкції, зокрема проти російської нафти і проти тих, хто досі веде торгівлю з Росією.

"Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього", - додав Зеленський.

Крім цього, Сили оборони Півдня України уразили локомотив із колоною ворожої техніки. Внаслідок удару російські окупанти втратили 13 танків та понад сотню одиниць броньованої й автомобільної техніки.

Ліквідація російської авіації - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня українські безпілотники атакували Міжнародний аеропорт Брянськ. Внаслідок удару знищено гелікоптер Мі-8, частково пошкоджено Мі-35. Також постраждали адміністративна будівля аеропорту та рятувальна служба.

Також на Курському напрямку українські Повітряні Сили успішно збили ворожий винищувач Су-35. Операція відбулася вранці 7 червня, проте додаткових подробиць поки що не розкривають.

За даними Defense Express, малоймовірно, що для атаки використовували французький Mirage 2000-5 через обмежений радіус дії ракети MICA (60-80 км). Натомість більш реалістичним є варіант застосування винищувача F-16, який міг збити Су-35 ракетою AIM-120C AMRAAM з першої спроби.

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Що відомо про Су-35 Су-35 – радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений в ДКБ Сухого як подальший розвиток Су-27. Генеральний конструктор Су-35 – Михайло Петрович Симонов. Перший політ здійснений 28 червня 1988 року (прототип Т-10М-1). Виліт першого серійного літака відбувся 1 квітня 1992 року. У 2005 році вирішено відновити розроблення Су-35, оновлений винищувач одержав індекс Су-35БМ, пише Вікіпедія. Такі винищувачі використовуються Росією для обстрілу української території, зокрема ракетами Х-59М, Х-31, а також бомбами ФАБ і КАБ. Має бойове навантаження у 8000 кілограмів.

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